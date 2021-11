Le fils de Hugh Hefner a des jumeaux avec l’acteur de Harry Potter

Le plus jeune fils de Hugh Hefner est es’attendant à des jumeaux avec une Harry Potter Star, après que les deux se soient mariés il y a quelques années.

Dans une tournure de la culture pop à laquelle personne ne s’attendait peut-être, 30 ans Tonnelier Hefner est marié à nul autre que le acteur britannique anciennement connu sous le nom de Scarlett Byrne, qui a joué Pansy Parkinson dans Harry Potter et le prince de sang mêlé et les deux parties de Harry Potter et les Reliques de la Mort.

Après s’être mariés en 2019, ils ont en fait accueilli leur premier enfant en août 2020, mais ils ont maintenant annoncé qu’ils accueilleraient des jumeaux à ajouter à leur progéniture.

Annonçant la nouvelle sur Instagram, Cooper a écrit : « Scarlett et moi allons accueillir deux nouveaux membres de la famille ce printemps.

« Nous ne pouvions pas être plus heureux en attendant l’arrivée de nos jumeaux. Un très joyeux Thanksgiving à tous !«

Sur sa propre page, Scarlett, 31 ans, a ajouté: « Remerciante pour notre famille grandissante. Cooper et moi sommes très heureux de partager que nous accueillerons des jumeaux au début de 2022. Je vous souhaite à tous un joyeux Thanksgiving. »

Cooper est le fils du défunt magnat de Playboy Hugh Hefner et de l’ancien plaïque Kimberley Conrad, qui brièvement a pris la direction des partenariats mondiaux pour Playboy Enterprises en 2019 – se retirera plus tard pour lancer sa propre marque de médias, pour ensuite s’enrôler dans l’armée de l’air des États-Unis.

L’année dernière, il a également annoncé sa campagne pour se présenter comme démocrate au Sénat de Californie dans l’État 30e district, qui comprend le comté de Los Angeles.

Scarlett, quant à elle, est connue pour avoir joué dans plusieurs Harry Potter films, et pour avoir joué le rôle de Nora Hildegard dans Le journal des vampires.

Crédit : Warner Bros

Elle et Cooper se sont fiancés en 2015, le couple révélant qu’ils s’étaient mariés en 2019.

Dans une publication sur les réseaux sociaux sur 4 novembre cette année, Scarlett a écrit: « Cooper et moi sommes ravis de partager que nous nous sommes mariés légalement. Nous sommes impatients de planifier notre mariage dans les mois à venir où nous célébrerons davantage avec nos amis et notre famille. Je t’aime Cooper. Je suis fier d’être à vos côtés, en tant que partenaire, ami et épouse. J’ai hâte de continuer à construire une vie ensemble. Mon cœur est si plein et je suis si reconnaissant pour notre amour.«



Crédits : Instagram/Scarlett Hefner

Cooper a également déclaré sur Instagram que lui et sa nouvelle épouse » ne pourraient pas être plus heureux « , ajoutant : « Bravo à une vie pleine d’amour, de bonheur, d’aventure et de grand objectif, Mme Hefner. Je vous aime profondément et j’ai hâte de planifier nos célébrations de mariage dans les mois à venir. Je t’aime, Scarlett. »