Le fils de Dune Creator appelle le nouveau film l’adaptation définitive

Bien qu’il soit reconnu comme l’un, sinon le plus grand roman de science-fiction de tous les temps, le livre de Frank Herbert de 1965 Dune n’a pas encore trouvé de succès à Hollywood. Son histoire est souvent considérée comme impossible à filmer en raison de l’intrigue dense et de la structure de dialogue du roman. Dans une interview avec Inverse, le fils d’Herbert Brian Herbert a révélé qu’il avait visité les décors de la prochaine adaptation du cinéaste Denis Villeneuve de Dune, et il est très content de ce qu’il a vu.

«J’ai été très impressionné par la bande-annonce, et j’étais ravi d’être sur le plateau de tournage à Budapest l’année dernière, où ma femme et moi avons regardé le tournage de plusieurs scènes. C’est un très gros film, un projet majeur qui durera pour toujours être considéré comme l’adaptation cinématographique définitive du roman classique de Frank Herbert. Les fans vont adorer ce film. Denis Villeneuve est le réalisateur parfait pour faire Dune. «

Dune raconte l’histoire d’une civilisation lointaine qui a suffisamment avancé pour se répandre dans toute la galaxie. Au centre de la civilisation se trouve une drogue spéciale connue sous le nom de « melange d’épices ». L’épice confère à ses utilisateurs de nombreuses capacités spéciales qui permettent tout, du voyage plus rapide que la lumière à la prescience surnaturelle.

Malheureusement, l’épice ne peut être cultivée que sur la brutale planète désertique Arrakis. L’intendance de la planète est confiée au duc Leto Atreides. Mais cela s’avère être simplement un stratagème pour se débarrasser de la famille du duc. Il incombe alors au fils de Leto, Paul, la figure choisie du destin, de reprendre le contrôle d’Arrakis au vilain baron Harkonnen et à ses co-conspirateurs.

Tandis que Dunes l’influence sur la science-fiction a été profonde (le roman a été l’une des principales influences sur la création du Guerres des étoiles films), Dune lui-même s’est avéré très difficile à adapter. Mais les échecs précédents d’autres cinéastes n’ont pas découragé Villeneuve, qui a déclaré dans une interview que faire un Dune Le film était un rêve de sa vie, et pourquoi il pense que l’histoire vieille de plusieurs décennies d’Arrakis est pertinente à ce jour.

«Je n’accepterais pas de faire cette adaptation du livre avec un seul film. Le monde est trop complexe. C’est un monde qui prend sa puissance dans les détails. Peu importe ce que vous croyez, la Terre change, et nous devrons nous adapter. C’est pourquoi je pense que «Dune», ce livre, a été écrit au 20ème siècle. C’était un portrait lointain de la réalité du pétrole et du capitalisme et de l’exploitation, la surexploitation de la Terre. Aujourd’hui, les choses sont encore pires. C’est une histoire de passage à l’âge adulte, mais aussi un appel à l’action pour les jeunes. «

Réalisé par Denis Villeneuve à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Eric Roth et Jon Spaihts, Dune comprend Timothée Chalamet comme Paul Atreides, Zendaya comme Chani, Rebecca Ferguson comme Lady Jessica, Oscar Isaac comme Duke Leto Atreides, Stellan Skarsgård comme Baron Vladimir Harkonnen, Javier Bardem comme Stilgar, Chang Chen comme Dr. Wellington Yueh, Sharon Duncan-Brewster comme Dr Liet Kynes, Charlotte Rampling comme Révérend Mère Gaius Helen Mohiam, Dave Bautista Glossu Rabban, David Dastmalchian comme Piter De Vries, Jason Momoa comme Duncan Idaho, Stephen Henderson comme Thufir Hawat et Josh Brolin comme Gurney Halleck. Le film arrive dans les salles le 1er octobre 2021. Cette histoire est née à Inverse.

Sujets: Dune