Le fils de Donald Trump accuse Google de manipuler les États-Unis avec ... Mob Psycho 100?

Apparemment, le terme Mob fait apparaître une grande variété de recherches liées à l’anime populaire.

Politique et anime sont deux mondes qui vont rarement de pair, mais lorsque leurs chemins se croisent enfin, la réalité est que les résultats ne sont généralement pas trop positifs: de les politiciens qui considèrent des œuvres comme « Dragon Ball Z » comme une sorte de porno même les politiques qui exécutent une mise en scène la moins gênante. Maintenant à ce tonitruant ‘croisement‘Il ne faut rien ajouter de plus et rien de moins que le chiffre de l’un des fils de Donald Trump et à la fois, « Mob Psycho 100« .

Mob Psycho 100 et Google contre les USA?

Ainsi, dans le tweet suivant vous pouvez voir comment Eric Trump accuse Google, le service de recherche de réseau, de manipuler la population américaine à travers … « Mob Psycho 100 »:

Comme nous pouvons le voir, la théorie d’Eric Trump est que Google bloque les résultats réels du mot «mob» à travers une série d’images de « Mob Psycho 100 », l’un des anime les plus populaires au monde. Il attache également cela soi-disant dans d’autres moteurs de recherche tels que Yahoo! o Bing est beaucoup plus facile de proposer une série d’images qui représentent correctement le tumulte des personnes auxquelles le mot fait référence foule, plutôt que simplement l’anime en question.

La vérité est que c’est au moins difficile de déterminer si les allégations d’Eric Trump peuvent être valables ou non, car il ne faut pas oublier que dans une certaine mesure les résultats de recherche de Google ils finissent par se conformer aux recherches précédentes de l’utilisateur – malgré le fait que Trump ne semble pas vraiment être un grand fan d’animation japonaise. En tout cas, il est toujours curieux que l’anime croise à nouveau le chemin de la politique pour nous laisser un moment aussi particulier que ceux que nous avons précédemment exposés.

