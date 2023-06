Le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, apparaît dans le premier film d’action

Joseph Baena est une puce de l’ancien bloc. Le fils de Arnold Schwarzenegger, Baena a une étrange ressemblance avec son père jusque dans les biceps, partageant même la même passion pour la musculation. Baena s’est également lancée dans le show business, s’essayant au jeu d’acteur et apparaissant la saison dernière en tant qu’interprète sur Danser avec les étoiles. Maintenant, il va avoir quelque chose d’autre en commun avec son célèbre père, puisqu’il tourne actuellement son premier film d’action.







Selon TMZ, Baena est sur le tournage du film d’action Appelé au devoirun film qui ressemble à Pistolet supérieur mais avec un casting féminin. L’article de TMZ comprend des images de Baena sur le plateau filmant une scène avec son personnage soulevant des poids dans une salle de sport. Totalement déchiqueté, Baena est pratiquement le portrait craché de son père sur les photos. D’autres photos montrent Baena en uniforme de l’US Air Force prenant place dans un avion.

Appelé au devoir suit une équipe de pilotes de chasse entièrement féminine qui est appelée au service après avoir couru en cercle autour de ses homologues masculins lors de combats de chiens pendant l’entraînement. Baena joue le lieutenant Andrew « Bells » Harris, un pilote de chasse F-15 aux côtés de l’escadron féminin dans le film. Baena a tourné le film sur place dans le New Jersey, avec des décors comprenant un aéroport, un musée de l’aviation et un porte-avions de la Marine.

Le film met également en vedette Susannah Jane (Fight Valley 2: Verrouillage), Cabrina Collesides (Vallée de combat), Brandi Mosko (guêpes), Whitney Star (Apocalypse : Espoir pour la vie), Erica Seelig (Sans valeur), Marisa Pangaró (Ailes de guêpe), et Anniede Toni Ann Gisondi et Rosanne Sorrentino.

Une bande-annonce du film a déjà été publiée, que vous pouvez voir ci-dessous.

« Nous sommes tellement heureux de le voir enfin prendre des ailes et prendre son envol », a déclaré le producteur Sonny Goldfin à propos du film dans un communiqué. « Les films basés uniquement sur des avions de chasse sont très rares à Hollywood. Il y avait Iron Eagle et Top Gun, mais à part ça, le choix est très limité pour les fans d’avions de chasse. Appelé au devoir est absolument unique, surtout avec l’ajout d’aviatrices. Le public va adorer ! »

La pomme ne tombe pas trop loin de l’arbre

Baena, qui a déjà reconstitué une scène de Terminateur 2 pour une vidéo YouTube dans le rôle de son père, a même fait du fer au célèbre Gold’s Gym à Venise. La salle de sport est au même endroit que celui présenté dans le documentaire de 1977 Fer à pomper qui a aidé à mettre Schwarzenegger sur la carte. Baena a été photographié en train de fléchir au gymnase ressemblant beaucoup à une réincarnation de son père.

« Mon père me donne vraiment le plus, pas générique, parce que c’est comme un très bon conseil, mais c’est comme, ‘Aw, je sens que je le savais déjà' », a déclaré Baena à propos des conseils d’acteur que son père lui a donnés sur le Non ciré podcast. « Comme avec le jeu d’acteur et tout ça, c’est toujours une question de répétitions. Juste pratiquer, pratiquer jusqu’à ce que vous puissiez le dire. Tout le monde vient toujours à moi comme, ‘Comment apprenez-vous toutes ces lignes?’ Je me dis : ‘Eh bien, c’est grâce aux représentants et c’est ce que mon père m’a dit.' »

Il a poursuivi: « Une fois que vous êtes capable de dire ces lignes pendant que vous lavez la vaisselle, faites votre lessive, quelqu’un essaie de vous interrompre, alors vous pouvez les dire à tout moment. Lorsque la caméra tourne et que vous dites ces lignes, vous avez le boom coller dans votre visage, les caméras, se déplacer, peut-être que votre partenaire de scène manque une ligne ou quelque chose et vous devez améliorer très rapidement, une voiture passe, alors ils doivent la couper juste là. . »

Appelé au devoir sortira sur les principales plateformes de streaming et de câble aux États-Unis et au Canada le 1er juillet 2023, avec une sortie DVD qui suivra bientôt.