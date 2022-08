Le fils d’Anne Heche dit qu’il « reste avec une tristesse profonde et sans mots »

Le fils aîné d’Anne Heche, Homer Laffoon, a exprimé son angoisse dans une déclaration récemment publiée après qu’un porte-parole l’a annoncée comme étant légalement morte. Heche avait 53 ans et est décédé vendredi après avoir passé près d’une semaine dans le coma et dans un état critique.

Dans une déclaration fournie à NBC News via un porte-parole d’Anne Heche, le fils de l’acteur a décrit son chagrin à la suite de la mort de sa mère.

« Mon frère Atlas et moi avons perdu notre maman », lit-on dans le communiqué. «Après six jours de sautes émotionnelles presque incroyables, je me retrouve avec une tristesse profonde et sans mots. J’espère que ma mère est libérée de la douleur et commence à explorer ce que j’aime imaginer comme sa liberté éternelle. Au cours de ces six jours, des milliers d’amis, de membres de ma famille et de fans m’ont fait connaître leur cœur. Je suis reconnaissant pour leur amour, comme je le suis pour le soutien de mon père, Coley, et de ma belle-mère Alexi qui continuent d’être mon roc pendant cette période. Repose en paix maman, je t’aime, Homer.

Homer, que Heche a partagé avec son ex-mari Coleman Laffoon, a 20 ans. Son demi-frère de 13 ans, Atlas Heche Tupper, est le fils de l’acteur James Tupper, qui a joué aux côtés de Heche dans la série « Men in Trees ».

Tupper a rendu hommage à son ex, écrivant sur Instagram, « je t’aime pour toujours », ajoutant un emoji au cœur brisé.

Le 5 août, Heche a été impliqué dans un accident violent à Los Angeles qui a vu une voiture à grande vitesse entrer en collision avec une maison dans un quartier résidentiel. Elle a subi une grave lésion cérébrale anoxique, selon son porte-parole.

Alors que Heche est légalement morte selon la loi californienne, son porte-parole a déclaré à NBC News que son cœur bat toujours et qu’elle n’a pas été retirée de l’assistance respiratoire afin qu’il puisse être déterminé si elle est compatible avec le don d’organes.

À plusieurs reprises, l’acteur a expliqué à quel point elle était fière de ses garçons.

Heche a écrit un blog pour People sur la joie de voir Homer assister à un camp de tennis d’été et de le voir améliorer ses compétences dans le sport.

« C’est ce que nous voulons pour nos enfants. Un espoir — une satisfaction que lorsque nous travaillons, nous pouvons leur fournir tout ce qui leur donne un bon sentiment d’eux-mêmes. C’est ça. La guerre des mères. Le bon, le mauvais, le laid. L’avenir. Tout tourne autour d’eux. Et ce que j’ai appris cet été, c’est que si vous leur tendez vraiment la main, pour eux, ils viendront à l’embrasser », a-t-elle écrit en 2012.