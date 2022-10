La série « Le fils bâtard et le diable lui-même”, disponible sur la plateforme Netflixest sorti ce vendredi 28 octobre dans le monde entier, quelques jours après Halloween et dans son intrigue, il cache quelque chose lié à la terreur que, sans aucun doute, de nombreux fans de ce genre ne lâcheront pas.

De plus, il y a ceux qui sont tellement fans de choses sombres et fantastiques qu’ils termineront sûrement les huit chapitres en une seule journée, faisant les marathons classiques du début à la fin et ne voulant donc pas savoir quelle est la conclusion à quoi il en est vraiment question tout au long de cette nouvelle production.

Pour ces amoureux de dévorer tous les épisodes en une seule journée, on vous apporte la réponse à une question que vous vous êtes sûrement posée en fin de visionnage de la série : « Le fils bâtard et le diable lui-même » aura-t-il une saison 2 ?

QU’EST-CE QUE « LE FILS BÂTARD ET LE DIABLE LUI-MÊME » ?

La série basée sur la trilogie de romans écrits par Sally Green intitulée « Half Bad » se concentre sur le personnage de Nathan, un garçon de 6 ans qui est le fils illégitime du sorcier le plus puissant du monde, on pense donc qu’il peut atteindre le même niveau que lui, voire le surpasser en puissance.

C’est pourquoi le Fairborn Witch Council le surveille depuis de nombreuses années jusqu’à ce que, par oubli, il s’échappe et parvienne à nouer des alliances avec Annalise et Gabriel, tout en découvrant par la même occasion le véritable niveau de ses pouvoirs en surmontant chacun de ses aventures.

En revanche, le Conseil fait tout pour tenter de retrouver ses allées et venues et ainsi continuer à revoir sa progression de croissance avec ses qualités héritées de son père.

Affiche officielle de la série « Le fils bâtard et le diable lui-même » (Photo : Netflix)

« LE FILS BÂTARD ET LE DIABLE LUI-MÊME » AURA-T-IL UNE DEUXIÈME SAISON ?

Il y a une mauvaise et une bonne nouvelle à ce sujet et nous allons commencer par la première. La série vient de sortir, donc Netflix n’a pas donné une seule confirmation ou rejet d’une deuxième saison car la logique est d’attendre un peu et d’analyser les résultats afin d’évaluer la production de plus de chapitres.

La bonne nouvelle est que, comme nous l’avons déjà mentionné, la série est basée sur une trilogie de livres, il y a donc beaucoup d’histoires à raconter si vous choisissez d’enregistrer la deuxième saison. En conclusion, ce n’est qu’une question de temps pour trouver la réponse à cette question.

BANDE-ANNONCE DE « LE FILS BÂTARD ET LE DIABLE LUI-MÊME »

Regardez ici la bande-annonce de la série « The Bastard Son and the Devil Himself », désormais disponible sur Netflix.