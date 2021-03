Le film Zatanna se déroule avec une jeune réalisatrice prometteuse qui écrit le scénario

Jeune femme prometteuse Helmer Emerald Fennell s’apprête à écrire le film de super-héros Zatanna pour Warner Bros. Récemment, il a été confirmé qu’un Zatanna projet était en cours de réalisation au studio, mais aucun détail supplémentaire n’a été fourni à l’époque. Maintenant, Variety rapporte que Zatanna sera un film sorti en salles écrit par Fennell avec DC Films produisant aux côtés de Bad Robot Productions de JJ Abrams.

Une partie de l’univers étendu DC, Zatanna marquera la première fois que le personnage a été vu dans le DCEU. Pour le moment, le rôle n’a pas encore été choisi pour le prochain film, mais la recherche du nouveau Zatanna est actuellement en cours. Le super-héros magicien a déjà été décrit par Serinda Swan dans la série CW Smallville, mais une incarnation en direct n’a pas encore fait son apparition sur grand écran.

Émeraude Fennell est connu pour avoir écrit et réalisé le film à succès Jeune femme prometteuse, qui mettait en vedette Carey Mulligan en tant que femme qui cherche à venger le viol de sa meilleure amie. Un succès critique, le film était en attente de cinq nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, de la meilleure actrice pour Mulligan et du meilleur réalisateur pour Fennell. En tant qu’actrice, Fennell a récemment joué un rôle récurrent sur La Couronne comme Camilla Parker Bowles.

Apparue pour la première fois dans DC Comics en 1964, Zatanna a été créée par l’écrivain Gardner Fox et l’artiste Murphy Anderson. Bénéficiant du look traditionnel avec un chapeau haut de forme et un nœud papillon, elle travaille comme une magicienne de scène mais est en fait une vraie magicienne avec des capacités surhumaines. Elle est connue pour ses interactions avec la Justice League et fait actuellement partie de l’équipe titulaire de DC. Justice League Dark séries. Camilla Luddington a également exprimé Zatanna dans un Justice League Dark adaptation de films d’animation en 2017.

Il a également été récemment confirmé qu’un projet Batgirl se déroulait chez Warner Bros. avec Zatanna. En 2018, Oiseaux de proie l’écrivain Christina Hodson aurait signé pour écrire un Fille chauve-souris film pour Warner Bros.Parce qu’elle s’est depuis associée au réalisateur Andy Muschietti pour écrire Le flash, ce n’est pas clair quand Fille chauve-souris entrera dans le développement, mais Hodson a fourni une mise à jour sur le projet dans une interview avec Le Los Angeles Times l’année dernière.

« [Batgirl’s] toutes les choses que j’aime chez Batman « , dit-elle. » J’ai toujours été plus intéressée par les humains que par les choses surnaturelles et les monstres. Les gens sont capables de bien profond, mais aussi de mal profond. Les choses que les gens feront lorsque vous les ramèneront dans un coin sont incroyables, terrifiantes et merveilleuses en même temps, et cela fait ressortir ces choses primordiales en nous – bonnes et mauvaises. Et cela, pour moi, est tellement fascinant. «

Le rapport Variety indique seulement que Fennell est en train d’écrire le Zatanna film, et on ne sait pas encore si elle sera également assise dans le fauteuil du réalisateur. En tant que réalisateur nominé aux Oscars, il va de soi que Warner Bros voudrait qu’elle dirige également le film, mais cela peut se résumer à la programmation ou à l’intérêt de Fennell. Cette nouvelle nous vient de Variety.

