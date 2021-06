Le film Zatanna de DC sera grand, effrayant et très sombre, taquine l’écrivain Emerald Fennell

Jeune femme prometteuse le réalisateur et scénariste Emerald Fennell a maintenant donné un aperçu de la façon dont elle aborde ses débuts au cinéma DC, Zatanna. Warner Bros. a fait appel à Fennell pour rédiger le script de Zatanna plus tôt cette année, et elle a discuté de son désir de créer quelque chose de « grand et effrayant », ainsi que de féliciter le studio pour lui avoir donné la liberté de créer le film qu’elle veut même tout en travaillant dans le domaine d’une propriété de super-héros à gros budget.

« Il y a beaucoup de choses chez elle qui semblaient être vraiment, vraiment intéressantes. Et ce sera l’occasion de faire quelque chose de vraiment assez sombre. Et cela m’a plu, de faire quelque chose de grand et d’effrayant. J’adore ce genre de choses …L’échelle de [these movies] est si massif et si passionnant. Comme, pourquoi ne voudriez-vous pas écrire quelque chose comme ça quand vous pouvez écrire des séquences et des combats énormes, massifs et fous? Normalement, vous êtes comme, comment puis-je montrer cela de la manière la plus petite et la moins chère [laughs]? Avoir une totale liberté pour vraiment laisser libre cours à votre imagination est une telle joie. »

Connue pour son association à la fois avec le Justice League Sombre et plus précisément John Constantine, Zatanna est à la fois magicienne de scène et magicienne réelle, comme son père Giovanni « John » Zatara. En tant que telle, elle possède de nombreux pouvoirs de son père liés à la magie, généralement contrôlés en prononçant les mots de ses incantations épelés à l’envers. Le personnage a fait ses débuts dans DC Comics en 1964 et a fait des apparitions dans un certain nombre de séries animées, dont Batman: The Animated Series, Justice League Unlimited et Jeune justice, ainsi que son apparition en direct sur Petiteville, dans lequel elle était interprétée par Serinda Swan.

On sait actuellement peu de choses sur la Zatanna film, mais on s’attend à ce que l’intrigue suive la recherche de son père par le personnage principal tout en explorant les antécédents mystérieux de sa mère, ce dont elle est souvent occupée dans les bandes dessinées. On ignore également si d’autres personnages du panthéon des super-héros de DC figureront actuellement, le projet a été décrit comme « autonome » à plusieurs reprises, suggérant que Zatanna combattra les forces du mal en solo.

Zatanna serait également incluse dans le prochain film du réalisateur JJ Abrams et Bad Robot Justice League Sombre projet en série pour HBO Max, bien que cela soit apparemment distinct du prochain Zatanna film. Justice League Sombre suivra une branche alternative de la Ligue des justiciers qui se consacre à faire face aux menaces mystiques et surnaturelles. Ses membres fondateurs sont Deadman, John Constantine, Madame Xanadu, Shade, The Changing Man et Zatanna. Abrams et HBO Max Justice League Dark n’ont pas encore fixé de date de sortie.

Pour ce qui est de Émeraude Fennell, elle a reçu de nombreux éloges de la critique, ainsi qu’une pléthore de récompenses, depuis la sortie de son thriller comique noir Jeune femme prometteuse l’année dernière. Mettant en vedette Carey Mulligan dans le rôle d’un justicier cherchant à venger la mort de sa meilleure amie victime de viol, le film a récemment été nominé pour plusieurs Oscars, remportant le prix du meilleur scénario original. Après Jeune femme prometteuse, voir ce que Fennell a en réserve pour Zatanna est certainement une perspective passionnante. Cela nous vient d’Empire.

