Le film Workaholics se déroule chez Paramount + avec la distribution originale

Bourreaux de travail reviendra avec un tout nouveau film sur Paramount +. Jeudi, plusieurs annonces majeures ont été faites sur le contenu à venir du nouveau service de streaming, qui comprend des reprises et des redémarrages de plusieurs émissions de télévision préférées des fans des années passées. La nouvelle a également révélé que le streamer accueillera exclusivement un nouveau film Workaholics avec les membres de la distribution de retour Blake Anderson, Adam Devine, Anders Holm et Kyle Newacheck.

Courant sur Comedy Central pendant sept saisons, Bourreaux de travail était à l’antenne de 2011 à 2017. Son casting est également derrière l’essentiel de l’écriture et de la direction créative de la série. L’émission suit un groupe de décrocheurs et de colocataires qui travaillent tous ensemble dans une entreprise de télémarketing en Californie. Ils se heurtent souvent à des collègues et les uns aux autres car ils n’ont jamais vraiment grandi en faisant la fête, en buvant, en fumant de la marijuana et en faisant des farces. Au cours de sa diffusion, la série a maintenu une audience élevée et a développé un grand culte.

Le Bourreaux de travail l’équipage a continué à collaborer après la fin de leur série sur Comedy Central. En 2018, le groupe a écrit et joué dans le film de comédie d’action Game Over, Man! sous la direction de Newacheck. Bien qu’ils ne jouent pas les mêmes personnages, la chimie est toujours là avec les acteurs jouant désormais trois femmes de ménage dans un hôtel de luxe qui doivent se montrer à la hauteur et devenir des héros lorsque le bâtiment est dépassé par des terroristes. Avec également une variété de stars invitées comme Joel McHale, Steve-O, Mark Cuban et Jillian Bell, le film est maintenant diffusé sur Netflix.

Bourreaux de travail n’est pas la seule série Comedy Central que Paramount exploite pour son nouveau service de streaming. Un renouveau de la série de sketchs comiques À l’intérieur d’Amy Schumer est également en préparation après avoir cessé ses émissions depuis 2016. Après la faillite de Quibi, Paramount + reprendra également le Reno 911 franchise avec une nouvelle itération de la série comique en préparation, doublée Reno 911: la chasse à QAnon. Le spectacle quotidien l’animateur Trevor Noah a également reçu sa propre nouvelle série intitulée Le spectacle hebdomadaire.

Pendant ce temps, un nouveau film Beavis and Butt-head est également en préparation. L’année dernière, Comedy Central a commandé deux saisons d’une reprise de la série animée MTV, et il vient d’être révélé qu’une nouvelle adaptation cinématographique sera diffusée sur Paramount +. Combinez cela avec un Frasier renaissance parmi d’autres titres, et il est clair que Paramount + va grand avec son offre de sélections comiques dans l’espoir de rivaliser avec Disney +, Netflix et d’autres services de streaming.

Nous aurions pu voir le Bourreaux de travail acteurs dans d’autres rôles, mais il semblait vraiment que nous ne reverrions jamais l’équipe réelle de la série télévisée lorsque l’émission a été annulée sur Comedy Central. Il faut se demander quelles autres émissions finiront par être relancées à mesure que les streamers continueront à développer leur contenu. Vous pouvez regarder des épisodes originaux de Bourreaux de travail gratuitement sur le site Web de Comedy Central ou sur Amazon Prime Video. CBS All Access sera rebaptisé Paramount + le 4 mars. Cette nouvelle nous vient de The Hollywood Reporter.

Sujets: Workaholics, Paramount Plus