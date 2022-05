Le film Wonder Twins annulé dans la dernière fusion de Warner Bros. Discovery Fallout

Initialement prévu comme une exclusivité HBO Max, The Wonder Twins devait mettre en vedette Isabel May et être écrit par le scribe Black Adam Adam Sztykiel.

La fusion de Warner Bros. avec Discovery a entraîné un changement instantané dans le paysage de la production de l’entreprise. Il semble que l’une des victimes des changements au sommet soit le film Wonder Twins, selon The Hollywood Reporter. Le film devait tourner cet été et se diriger vers HBO Max l’année prochaine. Mettant en vedette Isabel May de 1883 et KJ Apa de Riverdale en tant que duo titulaire de DC, le film devait être écrit et réalisé par le co-scénariste de Black Adam, Adam Sztykiel, et devait donner vie aux personnages d’une manière très différente des années 1970. Hanna- Dessin animé de Barbera qui a inspiré les personnages de la bande dessinée.

FILM VIDÉO DU JOUR

Malgré les rumeurs selon lesquelles le film Wonder Twins serait mis de côté, les allégations ont été démenties jusqu’au début du mois, mais il n’a pas été confirmé que le sort du projet était scellé depuis « plusieurs semaines ». La principale raison de l’annulation semble être un changement de direction pour la sortie de Warner Bros. DC depuis la fusion avec Discovery, le nouveau PDG David Zaslav faisant pression pour que tous les films de DC visent une sortie en salles et ne se dirigent pas directement vers HBO Max dans le futur. Bien que cela semble avoir conduit des gens comme Blue Beetle à se diriger vers les théâtres, les Wonder Twins étaient considérés comme «trop de niche» pour avoir une chance d’être un succès théâtral. Avec d’autres rumeurs suggérant que le budget du film était un autre gros problème, il semble que les Wonder Twins auraient eu besoin d’un miracle pour rester en lice pour faire tourner les caméras en juillet comme prévu.





Isabel May était ravie de faire partie de Les jumeaux merveilleux Film





La CW/Paramount+

Les jumeaux merveilleux faisaient à l’origine partie de la série de dessins animés La toute nouvelle heure des super amis, mais DC Comics a ensuite adapté les frères et sœurs extraterrestres dans leur monde. Bien que les personnages soient assez obscurs par rapport à tous les autres super-héros amenés récemment sur grand et petit écran, Isabel May avait hâte d’aider à amener le duo à un public plus large. S’exprimant sur le podcast The Bingeworthy de The Playlist, May a déclaré:

« Je suis tellement excité de travailler avec [Sztykiel] et Marty Bowen, qui en est le producteur – c’est son projet autant que celui d’Adam, et c’est vraiment cool de faire partie de ce monde. J’aime apprendre sur certains personnages, alors j’ai tout lu [of the comics]. Je sais qu’ils sont en quelque sorte la cible de la blague, en quelque sorte, mais c’est ce qui est si amusant, c’est que vous pouvez aller n’importe où avec. Et donc j’ai lu toutes les bandes dessinées dans lesquelles ils sont et j’ai même regardé la série [‘Super Friends’], et ce n’est pas ça, d’accord ? C’est une époque différente, et nous faisons quelque chose de différent. « Je n’avais jamais entendu parler d’eux, pour être honnête. Et je suis moi-même quelqu’un qui est plutôt un amateur d’Anime/Manga japonais. Je pourrais en parler toute la journée, mais pas nécessairement Marvel ou DC Comics. Je ne veux pas mentir – c’est juste la vérité, mais j’ai appris tout ce qu’il y a à savoir sur les Wonder Twins maintenant. Ce dont je suis ravi – je suppose que je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit, mais je pense [the approach] est vraiment unique et amusant.

Plus tard dans le podcast, on a demandé à May si elle avait déjà vu des créations de costumes pour son personnage Jayna, ce à quoi elle a répondu : « Pas encore. J’y suis presque. C’est un long processus. Il semble que ce soit un long processus que l’actrice était destinée à ne pas mener à bien. Avec autant d’annulations d’émissions DC sur la CW la semaine dernière, l’annulation de ce projet n’est qu’un autre coup dur pour les fans de DC Comics.





Le film Wonder Twins de HBO Max trouve ses frères et sœurs super-héros

Lire la suite