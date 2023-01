Le film violent sur les gangsters qui secoue les abonnés Netflix

NETFLIX

Une production polonaise de 2020 a été récupérée par les utilisateurs qui l’ont mise sur le Netflix le plus regardé. C’est l’histoire que vous devez savoir si vous n’êtes pas impressionnable.

© IMDbLe film grossier sur un gangster qui fait fureur sur Netflix.

le catalogue de Netflix offre une grande variété de contenus qui permettent aux utilisateurs de choisir des propositions dans leurs genres préférés. Et tandis que certains évitent le films d’action là où des scènes violentes sont présentes, beaucoup d’autres sont piégés par les intrigues où les gangsters sont les protagonistes. Si vous faites partie de ce groupe, la plateforme de streaming propose le film idéal pour ce week-end.

La bande est intitulée Jak zostalem gangsterempuisqu’il se compose d’un production polonaise. En Amérique latine, il a été traduit sous le nom comment je suis devenu un gangster. Et bien qu’il ait eu sa première à l’origine en 2020, la vérité est que les abonnés au service lui ont donné une nouvelle opportunité et qu’il occupe aujourd’hui une position dans le classement des 10 longs métrages les plus visionnés en ce moment. Réalisé par Maciej Kawulski avec un scénario de Krzysztof Gureczny, il a une extension de 2 heures et 19 minuteset vous le trouverez plus qu’amusant si vous n’êtes pas impressionnable.

Synopsis de Comment je suis devenu un gangster :

Découvrant que sa vie n’a presque aucun sens, un gangster polonais ambitieux décide de marquer un avant et un après dans sa routine. C’est pourquoi il commence à se frayer un chemin dans les rangs de la pègre de Varsovie. Tout cela changera lorsque le moment sera enfin venu pour lui de sauter au sommet et de devenir un véritable gangster.

Bande-annonce de Comment je suis devenu un gangster :

Casting de Comment je suis devenu un gangster :

Marcin Kowalczyk comme gangster

Tomasz Wlosok comme ‘Walden’

Natalia Szroeder comme Magda

Natalia Siwiec comme Wiola

Jan Frycz comme Daniel

Adam Woronowicz comme Ryszard

Complétez le casting :

Adam Bobik dans le rôle de « Lomek »

Piotr Rogucki comme Marian

Janusz Chabior comme ‘Mages’

Jozef Pawlowski comme « Tysiek »

Marek Dyjak comme officier Bielawski

Waldemar Kasta comme ‘Golum’

