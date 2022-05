Le film Victim de Miranda obtient un casting All-Star dont Abigail Breslin, Luke Wilson et plus

Abigail Breslin, Luke Wilson, Andy Garcia et Donald Sutherland ont tous signé pour jouer dans La victime de Miranda, un drame judiciaire de la réalisatrice Michelle Danner. Le film, écrit par J. Craig Stiles et George Kolber, racontera l’histoire vraie de Trish Weir (Breslin), qui a été kidnappée et agressée sexuellement par Ernesto Miranda en 1963. Alors qu’elle s’était engagée à mettre son agresseur en prison, la vie de Trish est détruite. par le système judiciaire américain, déclenchant une loi qui transforme la nation.

« La première fois que j’ai lu le scénario captivant de George Kolber et que j’ai appris l’expérience de Trish, cela m’a ému et inspiré. La victime de Miranda nous place à l’intersection entre une affaire de viol brutal et un mouvement national pour les libertés civiles », a déclaré Danner.

Wilson jouera Lawrence Turoff, le procureur du pays qui convainc Trish de témoigner et aide à traduire son agresseur en justice. Garcia sera le défenseur public Alvin Moore, qui a pris en charge le cas de Miranda, tandis que Sutherland a été choisi comme juge Wren, qui a condamné Miranda pour le viol de Weir. Outre l’écriture et la réalisation, Danner et Kolber produiront également le film aux côtés d’Alexandra Guarnieri, Brian Drillinger et Valerie Debler. La société de production impliquée dans La victime de Miranda est Navesink River Productions.

La victime de Miranda est le septième projet de réalisateur de Danner, après le thriller d’action Le coureur. Son film précédent concernait une adolescente troublée qui est forcée par la police de se cacher pour dénoncer un dangereux caïd de la drogue. Il met en vedette Edouard Philipponnat, Cameron Douglas, Elisabeth Röhm, Eric Balfour et Nadji Jeter et devrait sortir cette année après une course réussie sur le circuit des festivals.

Breslin est surtout connue pour son rôle nominé aux Oscars en tant que candidate au concours de beauté pour enfants Olive dans Petite Miss Soleil. Son plus grand crédit est Eau plate, un drame policier sorti l’année dernière avec Matt Damon dans le rôle du père du personnage de Breslin. Outre ce qui précède, d’autres projets à venir pour l’actrice sont Samedi au Starlight et Tueurs sur grand écran et le drame policier The Accused à la télévision.

Wilson, qui a précédemment agi aux côtés de Breslin dans Zombieland : Double Tap, est connu pour les films Vieille école, légalement blondeet Idiocratie. À la télévision, il joue également actuellement dans Fille des étoiles, une émission de super-héros DC, contrairement à son frère Owen qui est dans une émission de super-héros Marvel. Luke Wilson jouera ensuite aux côtés de Lili Reinhart, David Corenswet, Nia Long et bien d’autres dans le film de Wanuri Kahiu Plus moins pour Netflix.

Garcia est connu pour sa performance nominée aux Oscars dans Le Parrain Partie III. Il a également eu un tour mémorable dans le monde étoilé Ocean’s Eleven films. Les prochains films de Garcia seront HBO Max Père de la mariée, Qu’en est-il de l’amour avec Sharon Stone et Liongate Les Consommables 4.

Sutherland a reçu un Academy Honorary Award, en plus d’être lauréat d’un Emmy et d’un Golden Globe. Il a également remporté un prix Génie pour sa performance dans Au seuil. Sutherland sera bientôt vu dans le film d’horreur Blumhouse Téléphone de M. Harrigan pour Netflix et le film d’animation Ozi-Voix de la forêt de la Voie Appienne.





