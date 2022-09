Le film Venture Bros.: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

À travers 81 épisodes et quatre spéciaux, Les Venture Bros. s’est ancré dans le cœur des téléspectateurs comme l’un des programmes originaux les plus appréciés d’Adult Swim. Commençant à l’origine comme une parodie de dessin animé mature du samedi matin, Les Venture Bros. a pris une tournure sombre et comique sur des classiques tels que Johnny Quest et d’autres feuilletons d’aventure des années 1960. Le spectacle a évolué au fur et à mesure, abordant les thèmes de l’échec et de la croissance tout en faisant des références ésotériques et des blagues grossières entre des séquences d’action dynamiques.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂