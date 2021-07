Le film Unmade Masters of the Universe concernait principalement l’amitié de He-Man et Battle Cat

Ce n’est un secret pour personne que les tentatives pour ramener He-Man à l’écran dans un film d’action réelle durent depuis si longtemps que cela ressemble à une Eternia depuis le classique culte. Maîtres de l’Univers mettant en vedette Dolph Lundgren exerçant le pouvoir des cinémas à succès de Grayskull. Bien que le film n’ait pas été un chef-d’œuvre, il a au moins réussi à passer à l’écran avec plus que d’autres tentatives de réalisateurs tels que Jon M Chu et McG, qui ont tous deux été associés à des projets, tout comme un flot incessant d’écrivains, dont Matt Holloway. et Art Marcum, le duo derrière Homme de fer, Thor : Ragnarokest Christopher Yost, et Le chevalier noir se lève l’écrivain David S Goyer mais en vain. À quel point peut-il être vraiment difficile de ramener le prince Adam et son alter ego musclé au cinéma?

Alors que l’animation Masters of The Universe: Revelation de Kevin Smith arrive sur Netflix, Goyer s’est récemment entretenu avec le Hollywood Reporter, et une chose qu’il a abordée était son temps à jouer avec un scénario potentiel pour Maîtres de l’univers, qui, selon lui, aurait impliqué beaucoup plus d’attention sur la relation entre le héros d’Eternia et son fidèle Battle-Cat.

« J’ai légitimement aimé le script que nous avons fait. Ce que j’ai le plus aimé, c’est qu’il s’agissait principalement d’une amitié entre He-Man et Battle Cat. L’idée était qu’il y avait toujours eu He-Men et différents destinataires de l’épée de Power, et ce Battle Cat avait toujours servi à leurs côtés. Et c’était un nouveau He-Man que Battle Cat et beaucoup de gens ne pensaient pas qu’il était digne de l’épée. C’était donc l’histoire du personnage gagnant l’épée mais, plus important encore, gagner l’amitié de Battle Cat, qui pensait juste que ce type était un poids léger. »

Il a poursuivi: « J’ai vraiment aimé ça. J’ai trouvé que c’était une histoire amusante. Il y avait beaucoup d’humour dedans, et ça vous effraie parce que Battle Cat l’accepte à contrecœur, et c’est l’acceptation par Battle Cat de He- L’homme qui a donné le cœur à cette version de l’histoire. »

He-Man et les maîtres de l’univers a été développé à l’origine par Mattel dans les années 80 pour vendre sa gamme de jouets. La série a été un succès majeur pour Filmation, devenant l’un des plus grands spectacles d’animation des années 80. Alors que le film d’action en direct est devenu une affaire plus adulte et pour beaucoup a raté la cible en déplaçant l’action du cadre d’Eternia à la Terre, il a développé un culte qui n’a fait que grandir au fil des ans.

Depuis lors, les fans ont été constamment taquinés par le nouveau mot d’un long métrage mis à jour qui allait et venait, y compris la dernière tentative qui avait attaché l’acteur Noah Centineo à jouer le rôle de He-Man pendant deux ans avant de finalement quitter le projet alors que ce n’était pas le cas. avance. Les fans de He-Man ont cependant reçu deux nouvelles séries à espérer sur Netflix, avec celle de Kevin Smith Les Maîtres de l’Univers : Révélation arrivant sur Netflix aujourd’hui, tandis qu’une autre série animée CG est également en préparation, qui réinventera l’ancien spectacle avec une nouvelle itération des personnages très appréciés – et probablement pas dans le bon sens pour de nombreux fans.

Sujets : Maîtres de l’Univers, He-Man et les Maîtres de l’Univers