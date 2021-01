Le film « Uncharted » révèle de nouvelles images de son aventure

La film de « Uncharted » est entièrement enveloppé et en post-production, et bien qu’il faille attendre encore un peu pour le voir atteindre le grand écran, le compte officiel de « Uncharted » sur Twitter a publié de nouvelles images pour célébrer le Nouvel An pour encourager tout le monde.

Le studio a révélé quatre nouvelles images fixes pour le film, qui alimentent toutes les histoires de style aventure des jeux. La première photo montre une croix ornée d’un bijou sur une photo, qui peut être vue plus tard sur une autre photo comme une clé pour déverrouiller un objet caché.

Il est à noter que la première photo montre deux de ces objets, alors peut-être que vous devez en collecter plusieurs au cours de votre aventure ou peut-être qu’un seul est la vraie clé tandis que les autres sont faux.

La troisième photo montre un statue ancienne d’une sorte, et il semble que la main manque son arme, qui une fois retournée cela activera probablement un mécanisme.

La quatrième photo montre un vieille carte battue, parce que vous ne pouvez pas avoir une chasse au trésor ou une aventure de chasse au trésor civilisations anciennes sans carte.

Vous pouvez voir toutes les photos avec la légende «Une nouvelle année, une nouvelle aventure vous attend. #UnchartedMovie ».

Le film « Inexploré » sort en salles sur 16 juillet 2020.