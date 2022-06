Le film Tom Hardy Gangster mettant en vedette l’une des meilleures scènes de combat de tous les temps est maintenant sur Netflix

Un autre a convenu: « La scène de combat de pub dans la légende est l’une des scènes les plus emblématiques de tous les temps et si vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez me sucer la bite. »

En plus d’utiliser Tomuri comme doublure pour les scènes impliquant les deux jumeaux Kray, lorsque Hardy jouait Reggie, le dialogue de Ronnie était alimenté via un écouteur.

Parlant d’une autre scène de combat célèbre – cette fois Kray-on-Kray – Hardy a ajouté : | Le combat entre frères est un exemple parfait de l’endroit où nous devions vraiment être conscients que, chaque fois que j’interférais avec le visage de mon frère [in the morning, in] l’après-midi, j’ai dû retourner cette interférence et intervenir à nouveau dans son visage.