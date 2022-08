Le film Tilda Swinton ivre sauvé

Hollywood

L’actrice de 61 ans a eu une idée soudaine qui a servi à résoudre un problème lors du tournage d’un film de 2011.

©IMDBTilda Swinton.

Parfois, les réalisateurs et l’équipe technique derrière un film se heurte à un mur difficile à contourner et c’est là qu’ils commencent à entendre les suggestions d’autres personnes impliquées dans un tournage. Des acteurs avec l’expérience que vous avez tilda swinton ils n’abondent pas, de sorte que votre parole peut avoir encore plus de poids lorsque vous réfléchissez à la solution à un problème qui cause de graves maux de tête.

C’est donc lors du tournage de Nous devons parler de Kevinle film qu’il a réalisé Lynne Ramsay et mis en vedette Tilda Swinton, John C. Reilly et Ezra Miller. Sorti en 2011, il se concentrait sur l’éducation problématique d’un enfant totalement inattendu, en conflit constant avec sa mère. Sombre comme presque tous les films Ramsay (Vous avez vu Tu n’as jamais vraiment été là?), n’a rapporté que 10,8 millions de dollars sur un budget de 7 millions de dollars.

Il y a un détail mineur qui a à voir avec le tournage de Nous devons parler de Kevin et c’est que tilda swinton elle était chargée de sauver le film en état d’ébriété. C’est ce qu’on comprend de l’anecdote racontée par le directeur de la photographie Seamus McGarveyque dans une conversation avec Regarde qui j’ai trouvé dit ce qui s’est passé. « Avec Tilda Swinton, John C. Reilly et Lynne Ramsay Nous sommes allés boire un verre et pendant que nous étions au bar, un orage soudain a éclaté. tilda Il a dit : ‘Allons filmer !’ J’avais mon appareil photo accroché, mon 5D. Nous sommes sortis et avons tourné les flashbacks du film. »a-t-il pointé.

comme il l’a rappelé mcgarvey, l’eau qui tombait ne lui permettait pas de voir grand-chose et cela rendait également difficile la mise au point. D’autant plus que la caméra avec laquelle ils tournaient n’était pas professionnelle. « L’écran était tout mouillé. J’ai couru après eux sur le trottoir, éclaboussant de pluie. C’était excitant, ils étaient comme… En fait, nous étions tous un peu ivres. Cela nous a donné la liberté, la facilité. Nous sommes retournés au bar pour voir ce que nous avions tourné et c’était incroyable. Cela ressemblait à un demi-souvenir, avec la pluie sur l’objectif, tout était flou. Cela ressemblait à un souvenir. Nous avions trouvé la clé de nos flashbacks par accident. »a révélé le directeur de la photographie de Nous devons parler de Kevin.

+ Le film prémonitoire d’Ezra Miller

Si vous devez souligner un aspect marquant de Nous devons parler de Kevincela a à voir avec la figure de Ezra Miller. l’acteur de Éclat a été choisi pour incarner ce garçon gênant qui, alerte spoil, finit par faire des désastres à l’école qu’il fréquente grâce à son habileté avec l’arc et la flèche. Il est curieux qu’après avoir incarné ce personnage si sombre, Ezra Miller J’ai eu tellement d’ennuis avec la justice ces derniers mois. Un peu comme si le film avait été une sorte de présage de ce que serait sa vie d’adulte, en laissant bien sûr de côté la part des homicides.

