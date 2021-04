Le film ThunderCats est inspiré de Hollow Earth dans Godzilla Vs. Kong

Le film Monster-Mash du réalisateur Adam Wingard, Godzilla contre Kong éclaire actuellement le box-office, et maintenant le cinéaste a révélé quel élément de son épopée kaiju a inspiré sa vision pour le ThunderCats film. Wingard a révélé que c’était pendant la post-production sur Godzilla contre. Kong, et en travaillant sur les séquences de Hollow Earth en particulier, cela lui a fait comprendre comment il pouvait faire un ThunderCats travail de film.

« Le truc des ThunderCats est intéressant, parce que je l’avais en quelque sorte radié depuis si longtemps. Parce que, comme je l’ai dit, en tant qu’enfant, il semblait juste que c’était impossible. Et donc, ce n’était vraiment que pendant la pandémie – et je dirais que pendant les dernières phases du post Godzilla contre Kong – quand j’ai commencé à obtenir des photos de la scène de Hollow Earth. J’ai commencé à la regarder et, honnêtement, c’est comme ça que ça a commencé. C’était littéralement que je regardais des plans de Hollow Earth et j’ai pensé, mon Dieu, c’est exactement à quoi devrait ressembler un film ThunderCats. Et puis j’ai pensé, attendez une minute, je pourrais faire le film ThunderCats! «

UNE Thundercats Le projet est en cours depuis des années, et Wingard continue en révélant que, bien que le script ait vu « en fait pas trop mal », l’idée a toujours été davantage orientée vers l’action en direct, ce que Wingard pense être la mauvaise approche.

« Mais je pense que le fait est qu’il a été clairement conçu pour être tourné en direct. Et donc, il y a certaines choses que quand vous le lisez, cela ne semble pas totalement Thundercats parce que vous pouvez dire qu’ils pensaient aux limites. du cinéma en direct. Et chaque fois que j’imagine le live-action des Thundercats, il s’agit essentiellement de maquiller les gens, ça a l’air ridicule. Ça ne semble pas juste. «

Après avoir dit que, naturellement, le ThunderCats « doivent ressembler à des chats », et que le personnage est beaucoup plus « plus gros » et « plus étrange » que l’action en direct ne pourrait le faire, Wingard a poursuivi en révélant qu’il s’agissait en fait de la création étonnante d’un CGI King Kong.

« Quand je faisais des scènes de Hollow Earth: j’ai regardé ça, et je pensais que la technologie était là. Et mon expérience, pas seulement avec l’esthétique de Hollow Earth, mais aussi j’avais envie de faire de King Kong un CGI si complet. personnage, qui était tellement émotif et crédible et rempli de possibilités illimitées pour moi en tant que réalisateur, c’est à ce moment-là que je me suis dit: je peux faire un film Thundercats, et cela fonctionnerait réellement. «

le ThunderCats le film sera donc créé en utilisant un hybride de CGI et d’animation, les fans pouvant désormais regarder Godzilla contre. Kong sachant que cela nous donne une idée de ce à quoi ressembleront les visuels du film. La passion de Wingard pour la propriété ne pouvait être plus claire, le réalisateur ayant déjà déclaré que le film serait la « série de dessins animés des années 80 animée », tout en faisant appel aux enfants et aux adultes.

Première diffusion en 1985, ThunderCats suit un groupe d’extraterrestres humanoïdes ressemblant à des chats de la planète Thundera. Lorsque leur planète mourante touche à sa fin, le groupe est obligé de fuir sa patrie et de se retrouver sur la Troisième Terre, combattant finalement toutes sortes de mutants, de monstres et du seigneur maléfique, Mumm-Ra. La série est devenue un aliment de base de beaucoup d’enfance, les fans de la série s’étant demandé si Hollywood serait jamais en mesure de réaliser le ThunderCats dans un film moderne. Eh bien, ce moment est maintenant. ThunderCats Ho! Cela nous vient d’Uproxx.

Sujets: Thundercats