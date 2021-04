Le film ThunderCats donnera vie au réalisateur des promesses du dessin animé des années 80

Godzilla contre Kong le réalisateur Adam Wingard a révélé quelques détails intéressants sur son annonce récemment Thundercats adaptation, disant qu’il veut que le public ait l’impression de regarder le dessin animé bien-aimé des années 80. Le cinéaste a également révélé qu’il ne voulait pas que le film soit uniquement pour les enfants, dans l’espoir de combler le fossé générationnel avec son point de vue sur les extraterrestres humanoïdes.

« Je ne veux pas que les ThunderCats soient uniquement accessibles aux enfants. Je veux que cela donne l’impression que lorsque vous le regardez, vous regardez la série de dessins animés des années 80 prendre vie, ce sera un film d’aventure. »

Décrire le projet comme un « film d’aventure » est évidemment assez vague étant donné que l’intégralité de la série animée originale est l’une des plus grandes aventures que les téléspectateurs aient jamais tenté de vivre (sans exagération), mais l’idée que Adam Wingard a l’intention de s’inspirer beaucoup de la série chérie est sûr de plaire ThunderCats Ventilateurs.

le ThunderCats la propriété signifie clairement beaucoup pour Wingard, qui a ensuite révélé qu’il voulait diriger sa propre vision de la franchise toute sa vie.

« Cela a été une ambition de toute une vie de faire ce truc. C’est une opportunité tellement insensée pour moi. Et c’est comme dès que c’est prêt à partir, je vais certainement la saisir. »

Wingard ThunderCats Le film serait réalisé grâce à un hybride de CGI et d’animation, avec Wingard également à bord pour réécrire un script précédemment commandé aux côtés de Simon Barrettt.

Première diffusion en 1985, ThunderCats est une histoire de science-fiction qui suit un groupe d’extraterrestres humanoïdes ressemblant à des chats de la planète Thundera. Lorsque la planète mourante atteint sa fin, le groupe, connu sous le nom de ThunderCats, est obligé de fuir son pays natal et de se retrouver sur la Troisième Terre, combattant finalement toutes sortes de mutants, de monstres et du seigneur maléfique, Mumm-Ra. La série est devenue un aliment de base de beaucoup d’enfance, et a depuis engendré plusieurs tentatives de redémarrage sous la forme de 2011 de courte durée. ThunderCats et le plus récent Rugissement de ThunderCats, qui a apporté des changements substantiels au style d’animation, au grand dam de, enfin, à peu près tout le monde.

Hollywood est obsédé par l’adaptation ou l’inspiration des propriétés des années 80 depuis un certain temps, avec ThunderCats les fans s’étant demandé pendant des années quand ce serait leur tour. Eh bien, à la suite de l’annonce de Warner Bros., ce désir de longue date a maintenant fait un grand pas en avant pour devenir réalité, amenant les fans du monde entier à chercher leurs jouets poussiéreux Sword of Omens et à spéculer à quel point Snarf pourrait être ennuyeux lorsqu’il est amené à vie générée par ordinateur.

Quand exactement le public pourra-t-il voir Thundercats est actuellement inconnu, Wingard étant occupé à travailler sur un Face / Off suite. « Cela dépend de la rapidité avec laquelle Face / Off 2 peut se produire », a-t-il déclaré. «Nous sommes plus avancés sur ce point, simplement parce que le premier repêchage est fait sur Face / Off 2, et Simon et moi commençons à peine à ThunderCats, mais on ne sait jamais comment ces choses se passent. Je suis tellement excité par les deux. , et j’ai adoré le matériel que Simon et moi avons créé. » Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Den of Geek.

