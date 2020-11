Le film «  The Real Right Stuff  » échange des acteurs contre des images d’archives en tant que compagnon de la série

À peu près à mi-chemin «La vraie bonne chose», le nouveau documentaire National Geographic maintenant sur Disney Plus survole les histoires racontées par la série de huit épisodes pour laquelle il sert de compagnon.

« The Real Right Stuff », réalisé et produit par le cinéaste Tom Jennings, propose des images d’archives et une partition orchestrale originale à la place des acteurs et des décors qui composent Docudrame « The Right Stuff » . Les deux, cependant, partagent un héritage commun: journaliste Récit de Tom Wolfe en 1979 sur les premiers astronautes de la NASA , les astronautes de Mercury 7.

Jennings, qui avait précédemment réalisé le documentaire similaire sans narration « Apollo: Missions to the Moon » également pour National Geographic, revient au format cinéma vérité dans « La vraie bonne chose » pour transporter les téléspectateurs dans les années 1950 et 1960 alors que la course entre les États-Unis et l’ex-Union soviétique passait rapidement du lancement de satellites artificiels à l’envoi des premiers humains hors de l’atmosphère.

«The Real Right Stuff», un nouveau documentaire National Geographic du réalisateur Tom Jennings, sert de compagnon non fictif au docudrame épisodique «The Right Stuff». Les deux sont maintenant disponibles pour diffusion sur Disney Plus. (Crédit d’image: Disney Plus)

Jennings s’est récemment entretenu avec collectSPACE.com et du processus de réalisation du film d’une heure et demie et de sa relation avec « The Right Stuff » – à la fois le livre de Wolfe et son adaptation télévisée dramatisée .

collectSPACE (cS): Le matériel de presse de National Geographic pour « The Real Right Stuff » vante les images rarement vues que vous avez pu trouver pour le film. Ces découvertes ont-elles orienté le documentaire ou y a-t-il eu une histoire que vous vouliez raconter et que vous avez adaptée aux images?

Tom Jennings: Pour être honnête, c’était un peu des deux. Tout a commencé lorsque nous faisions « Apollo: Missions sur la Lune », car lors de la mise en place de cette histoire l’année dernière pour National Geographic – elle est sortie pour le 50e anniversaire de l’atterrissage sur la lune – la NASA nous a gentiment envoyé une grande partie de leur Mercure Matériel. Ils ont estimé que si vous alliez dire à Apollo, vous devriez aussi parler de Mercure, et nous avons pu en mettre un peu dans le film Apollo.

Ils nous avaient envoyé beaucoup de matériel Mercury et Gemini et j’ai commencé à le regarder par curiosité. Et je me souviens avoir pensé: « Ce truc est magnifique. La couleur est incroyable. Une grande partie est sur film et je ne me souviens de rien de tout ça! »

Nous avons donc discuté avec National Geographic au moment de la création de leur version épisodique fictive, qui est diffusé maintenant sur Disney Plus . Et j’ai mentionné aux dirigeants, nous avons toutes ces magnifiques images de Mercury, peut-être devrions-nous faire une pièce non-fiction compagnon à cela. Nous en avons parlé pendant un certain temps, et ils ont vraiment aimé l’idée et nous leur avons montré quelques images et bien sûr, ils ont été aussi impressionnés que moi.

Les astronautes Mercury 7 de la NASA, de gauche à droite: Wally Schirra, Alan Shepard, Deke Slayton, Gus Grissom, John Glenn, Gordon Cooper et Scott Carpenter. (Crédit d’image: NASA)

cS: Le fil conducteur entre votre documentaire et la série de docudrame, au-delà de l’histoire générale des astronautes de Mercury 7, est Tom Wolfe et son best-seller, « The Right Stuff ». Comment avez-vous pu intégrer Wolfe dans « The Real Right Stuff »?

Jennings: Nous avons eu la chance d’avoir trouvé de nombreuses interviews de Wolfe sur la façon dont il a écrit « The Right Stuff ». Nous en avions plus qu’assez pour couvrir les beats de l’histoire principale et aussi du matériel en coulisse, comme le René Carpenter [Mercury astronaut Scott Carpenter’s wife] interview enregistrée par Wolfe. Je ne savais pas que cela existait et pour autant que nous le sachions, personne ne l’utilisait auparavant.

Et à partir de là, mon éditeur, David Tillman, a enregistré le livre avec Dennis Quaid [the actor who played astronaut Gordon Cooper in the 1983 movie adaptation] le lire et il a adoré. J’ai aussi commencé à écouter l’enregistrement de Quaid et il est merveilleux dans la lecture du livre. Donc, une fois que nous avons établi que nous avions Wolfe qui pourrait en quelque sorte jouer le rôle de quasi narrateur tout au long de notre film, nous avons pensé que ce ne serait pas amusant d’avoir une partie de l’écriture de Wolfe dans notre film comme exemple de ce qui se passe à l’écran.

cS: Avez-vous travaillé avec les producteurs de la série « The Right Stuff »?

Jennings: En fait, nous ne l’avons pas fait. Il y avait eu des discussions au début sur peut-être que nous devrions être mis en boucle pour regarder des coupes brutes des épisodes. Rétrospectivement, cependant, je suis heureux que nous n’ayons pas vu le matériel dès le début.

J’avais une idée générale de ce qu’ils couvraient en parlant simplement avec nos dirigeants, mais je pense que nous avons pu faire des choix dans la version non fictionnelle qui parlait du matériel que nous avions et de la version non fictionnelle de l’histoire probablement mieux que si nous l’étions faire les comparaisons exactes avec ce qui était couvert dans la série épisodique.

Le lancement du Mercury-Atlas 2 de la NASA à partir du complexe de lancement 14 à Cap Canaveral, en Floride, le 21 février 1961. (Crédit d’image: NASA)

cS: L’une des limites de l’utilisation exclusive de documents d’archives est que vous êtes figé pendant cette période. Par exemple, dans les clips audio qui utilisent Wolfe dans le film, il décrit quelles étaient les principales théories à l’époque pour expliquer pourquoi l’écoutille de la capsule Mercury de Gus Grissom a explosé tôt, conduisant le vaisseau spatial à couler au fond de l’océan. Au cours des 30 années qui ont suivi la publication du livre de Wolfe, la capsule a été récupérée et notre compréhension de ce qui s’est passé a changé. Alors, comment conciliez-vous la présentation de ce qui peut être des informations obsolètes avec le désir de garder le public immergé dans la période capturée sur le film?

Jennings: C’est une limitation du format, dans la mesure où nous n’utilisons que du matériel d’archives de l’époque, nous sommes donc limités à montrer ce que les gens vivaient à ce moment-là. [Grissom’s hatch] est un bon exemple d’une théorie qui a évolué depuis. Cependant, si vous écoutiez et regardiez au début des années 1960 et que vous voyiez cela, c’était à peu près ce que les gens disaient.

Si nous commençons à corriger l’enregistrement à chaque étape du processus, cela devient une expérience très différente de celle que nous essayions de présenter aux téléspectateurs. Nous ne pouvons pas faire grand-chose avec les images de la période, cependant, à l’inverse, les images de cette période vous placent dans cette période d’une manière que je pense que les documentaires plus traditionnels ne peuvent pas. [In those traditional documentaries] vous vous lancez dans une scène, puis ils s’éloignent pour une interview ou il y a un narrateur qui entre et brise en quelque sorte le sortilège magique. Nous devons donc trouver un équilibre entre ce qui est vrai et exact à l’époque, plutôt que de démystifier les choses beaucoup plus tard.

Une vue à l’intérieur du centre de contrôle du mercure de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, au cours d’une mission orbitale de mercure. (Crédit d’image: NASA)

cS: Que dit-il de la différence de formats que vous avez pu couvrir la même histoire spatiale qu’il a fallu huit heures à la série « The Right Stuff » en seulement environ 45 minutes de votre film d’une heure et demie ?

Jennings: Je vois cela comme une sorte de machine à remonter le temps qui ramène les gens et leur permet d’avoir un aperçu de ce que c’était d’être en vie pendant cette période, de vivre des choses comme les superbes chansons et images qu’ils ont peut-être oubliées ou jamais vu.

Il n’y a que tellement d’histoire que vous pouvez raconter en une heure et demie tout en gardant un lecteur narratif dans un format non fictif. Je vois donc aussi cela comme une sorte d’introduction pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas du tout l’histoire, ou comme un rappel pour les personnes qui connaissent peut-être l’histoire mais qui ont oublié beaucoup de beats ou n’ont pas vu beaucoup de ces images. J’espère que lorsque le public verra ce film, cela les incitera à aller chercher plus d’informations, ou certainement à regarder « The Right Stuff » dans sa forme épisodique.

Je pense que c’est merveilleux d’avoir une pièce d’accompagnement non-fiction qui permet aux gens de voir les visages et d’entendre les voix des personnages réels, puis de les retourner et de regarder une dramatisation de la même chose et de comparer et de contraster. Cela leur donne également une compréhension beaucoup plus profonde de l’histoire de notre point de vue et du point de vue des producteurs épisodiques.

« The Real Right Stuff » de National Geographic du réalisateur Tom Jennings a fait ses débuts le 20 novembre et est maintenant disponible pour diffuser sur Disney Plus .

