Le film The Boogeyman de Stephen King obtient le réalisateur hôte Rob Savage

Le premier recueil de nouvelles de Stephen King est sorti en 1978 sous le titre de Ronde de nuit, et il a été responsable d’un grand nombre d’adaptations de films King au fil des ans, y compris Changement de cimetière, Le Mangler, Parfois ils reviennent et Les enfants du maïs, aussi bien que Lot de Jérusalem, qui a servi d’inspiration pour la nouvelle série Chapelwaite, qui est actuellement diffusé sur Epix.

Maintenant, une autre histoire de la collection obtient une adaptation sur grand écran sous la forme de Le croque-mitaine, qui arrivera à Hulu sous forme de film de deux heures. Le film a été initialement annoncé en 2018 pour 20th Century Fox avant la fusion de Disney, et depuis lors, il est resté dans les limbes.

La nouvelle annonce a été signalée pour la première fois par Date limite, et verra Rob sauvage diriger un scénario qui a été écrit par Mark Heyman, qui a succédé aux scénaristes originaux Scott Beck et Bryan Woods qui ont travaillé avec Akela Cooper sur le premier brouillon. Beck et Woods restent attachés en tant que producteurs exécutifs, et le projet cherche à terminer le travail de casting et de développement pour commencer le tournage au début de l’année prochaine.

Bien que beaucoup de gens ne le sachent peut-être pas, ce ne sera pas la première fois Le croque-mitaine a été adapté et sera en fait la quatrième itération de l’histoire originale de King. Dans Ronde de nuit, il n’y avait pas de ratés, ce qui ressort du fait que ce sera la dixième histoire à être adaptée pour la télévision ou le cinéma, mais Le croque-mitaine était l’un des plus remarquables et avait tous les traits du roi des visuels obsédants créés à partir de ses mots. L’histoire raconte l’histoire d’un homme visitant un psychiatre pour se décharger du chagrin qu’il ressent pour ses enfants tués par un monstre sadique, le croque-mitaine du titre. Le conte a été adapté en courts métrages par Jeff C. Schiro en 1982 et à nouveau en 2010 par Gerard Lough, ainsi qu’en tant que pièce de théâtre complète qui a été jouée au Edinburgh Fringe Festival.

La logline de ce nouveau long métrage Stephen King Le film se lit comme suit : « Encore sous le choc de la mort tragique de leur mère, une adolescente et son petit frère se retrouvent en proie à une présence sadique dans leur maison et luttent pour que leur père en deuil fasse attention avant qu’il ne soit trop tard. »

Le croque-mitaine sera le dernier d’une longue lignée de films et de séries basés sur l’œuvre de King. Blumhouse a actuellement une nouvelle adaptation de Allume feu en post-production ainsi qu’un remake de Christine également en développement. Également à divers stades de la production sont de nouveaux remakes de Lot de Salem, L’homme qui court, Carrie et Les Tommyknockers, ainsi que des adaptations de Le Talisman, La fille qui aimait Tom Gordon, L’Institut, Élévation} et un film prequel au remake 2019 de Sématiste pour animaux de compagnie. Malgré quelques adaptations tremblantes dans les années 80 et un tas de téléfilms et de mini-séries moyens, les deux dernières décennies ont vu le travail de King à l’écran se renforcer, avec des goûts comme château de Pierre, Le jeu de Gérald, Ce et plus prouvant qu’en matière d’horreur, il n’y a vraiment qu’un seul roi. Cette histoire est née à Deadline.

