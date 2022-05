Le film Thai Cave Rescue de Ron Howard Thirteen Lives se dirige vers Amazon Prime

Amazon Prime publiera conjointement le prochain de Ron Howard, Thirteen Lives, au lieu que le film parte pour une large sortie en salles. Plus tôt, le film devait sortir en salles cet automne le 18 novembre, retardé d’une sortie en avril 2022. Cependant, les plans du film ont maintenant changé après qu’Amazon a acquis MGM dans le cadre d’un accord de 8,45 milliards de dollars deux mois plus tôt.

Selon La liste de lecture, Thirteen Lives obtiendra une sortie en salles limitée cet été, suivie d’une sortie en streaming mondial sur Amazon Prime. La décision est venue conformément à la nouvelle stratégie événementielle d’Amazon pour les sorties estivales et fait allusion aux futurs appels d’Amazon pour ses propriétés nouvellement acquises via MGM. De plus, avec la modification de la décision concernant la libération, Thirteen Lives reviendra à son calendrier de sortie d’été précédent. Amazon devrait maintenant sortir le film en août 2022 après une courte sortie en salles.

Au cours des deux dernières années, Amazon a sorti plusieurs films et productions télévisées originaux directement en streaming, en partie à cause de l’arrêt des opérations théâtrales pendant la pandémie. Pendant ce temps, l’évolution des modes de consommation des gens a permis aux plateformes de streaming comme Prime d’élaborer des stratégies de production de contenus originaux auxquels le public pouvait accéder directement sur le Web. La sortie jour et date de HBO Max était également une facette de l’évolution de la consommation de contenu dans le monde. De plus, maintenant qu’Amazon Prime Day approche, Thirteen Lives pourrait trouver un créneau de sortie ce jour-là sur la plateforme.

Maintenant qu’Amazon a plusieurs autres propriétés MGM, le public peut voir les goûts du Franchise James Bond bientôt sur Prime Video et bien d’autres retravaillés. On ne sait pas si Amazon utilisera toutes les productions MGM comme exclusivités Prime Video ou maintiendra de larges sorties en salles pour certaines d’entre elles, mais la plate-forme sera très bientôt remplie d’une nouvelle série d’histoires.

Treize vies Donne vie à la mission de sauvetage héroïque

Thirteen Lives est basé sur la mission de sauvetage de douze adolescents et de leur entraîneur adjoint, qui ont été piégés dans la grotte de Tham Luang Nang Non en Thaïlande. L’équipe était entrée dans la grotte pour une séance d’entraînement de football et a été piégée après qu’une forte pluie leur ait bloqué la sortie. Après dix-huit jours, les membres bloqués ont été secourus par un groupe de plongeurs lors d’une mission d’extraction difficile.

Alors qu’un groupe de plongeurs britanniques et thaïlandais a tenté la dangereuse mission, ils ont également reçu une aide et des conseils techniques immenses du monde entier via des unités et des organisations des secteurs public et privé. Cela a attiré l’attention du monde entier sur l’incident au cours de ces trois semaines.

de Ron Howard Thirteen Lives est mis en vedette Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton et Sukollawat Kanarot. William Nicholson , célèbre pour avoir écrit le film primé aux Oscars d’Howard Gladiateur (2000), a écrit le film. Avant que Treize viesun film thaïlandais, La cave, a également couvert l’incident et les efforts de sauvetage qui ont suivi.

Thirteen Lives est une version importante de MGM et a reçu les meilleurs résultats aux tests lors des projections en avant-première. Tourné en Australie, Treize vies sortira désormais sur Amazon Prime en août 2022. Aucune date de sortie précise n’a encore été décidée.

