Le film Thai Cave Rescue de Ron Howard obtient Viggo Mortensen, Colin Farrell et plus

Le réalisateur primé aux Oscars, Ron Howard, a maintenant fait appel à un trio extrêmement talentueux pour diriger son prochain drame de survie biographique Treize vies, avec Viggo Mortensen Le Seigneur des anneaux, livre vert, Colin Farrell Le Batman, et Joel Edgerton guerrier maintenant connecté. Treize vies fera la chronique des événements réels du sauvetage de la grotte de Tham Luang 2018 qui a vu une équipe de football junior et leur entraîneur piégés dans une grotte pendant 18 jours.

Les trois A-listers dirigeront un casting de soutien empilé composé de toutes sortes de visages familiers, y compris Weir Sukollawat (Malila), Thiraphat Sajakul (Le serpent), Sahajak Boonthanakit (Le serpent), Vithaya Pansringarm (La proie), Teeradon « James » Supapunpinyo (Mauvais génie), Nophand Boonyai (Seul Dieu pardonne), Tom Bateman (Mort sur le Nil), Paul Gleeson (La fine ligne rouge) et Lewis Fitz-Gerald (Noir Pitch).

Se déroulant en 2018, l’incident a été très médiatisé à l’époque, car de nombreux professionnels et le village lui-même se sont réunis pour sauver et sauver la vie de membres d’une équipe de football junior qui étaient piégés dans la grotte de Tham Luang Nang Non dans la province de Chiang Rai. , Thaïlande. Douze membres de l’équipe âgés de onze à seize ans, et leur entraîneur adjoint de 25 ans, sont entrés dans la grotte le 23 juin après l’entraînement de football. Peu de temps après, de fortes pluies ont partiellement inondé la grotte, bloquant leur sortie.

Avec la montée des eaux, le temps était compté pour mettre en commun les ressources et trouver un moyen de mener à bien la mission de sauvetage apparemment impossible. Après avoir passé environ 17 jours piégés dans la grotte, les douze garçons et leur entraîneur ont été secourus par une équipe internationale qui comprenait la participation de plus de 10000 personnes, des plongeurs et des secouristes aux agences gouvernementales et aux soldats.

Viggo Mortensen jouera Richard Stanton, un spécialiste du sauvetage de la Cave Rescue Organization et du British Cave Rescue Council qui a reçu la George Medal, la deuxième plus haute distinction civile pour la bravoure. Colin Farrell décrit John Volanthen, un plongeur spéléo vétéran spécialisé dans l’exploration de grottes et le sauvetage sous-marin, tandis qu’Edgerton décrit le Dr Richard Harris, un anesthésiste et plongeur spéléo australien avec plus de 30 ans d’expérience qui a joué un rôle crucial dans le sauvetage des grottes de Tham Luang.

Quant à la distribution de soutien de son nouveau Ron Howard film réalisé, Sukollawat joue le rôle de l’ancien Thai Navy SEAL Saman Kunan, avec Sajakul jouant Anand, un Thai Navy SEAL qui s’est avéré avoir joué un rôle déterminant dans l’effort de sauvetage. Boonthanakit est à bord pour jouer le gouverneur par intérim de la province de Chiang Rai Narongsak Osatanakorn, aux côtés de Pansringarm qui incarnera le général Anuphond. Supapunpinyo joue le rôle de l’entraîneur de l’équipe de football junior, « Ek » Ekkaphon Chanthawong, et Boonyai incarnera Thanet Natisri, un expert des eaux souterraines qui a été amené par l’armée thaïlandaise pour que le vaillant sauvetage se produise.

Bateman jouera le rôle de Chris Jewell, un officier de plongée pour le British Cave Rescue Council, avec Paul Gleeson jouant son collègue Jason Mallinson. Enfin, Lewis Fitz-Gerald figurera dans Treize vies comme Vernon Unsworth, plongeur britannique et membre clé de l’équipe de sauvetage.

Treize vies devrait tourner en Australie et en Thaïlande, et la production devrait commencer ce mois-ci. Cela nous vient grâce à Deadline.

