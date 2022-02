Le film Teen Wolf de Paramount sortira plus tard cette année, la série dérivée va de l’avant

Dans une première célébration du premier anniversaire du service de streaming, Paramount a fourni une mise à jour pour le prochain Teen Wolf film. Il a été confirmé que Teen Wolf sera présenté en première sur Paramount + vers la fin de 2022. Il a également été révélé que le prochain film mettra également en place une toute nouvelle série originale intitulée Meute de loups. La série dérivée récemment annoncée sera basée sur les livres écrits par Edo van Belkom. Vous pouvez consulter l’annonce officielle de Paramount ci-dessous.

Jeff Davis, créateur, scénariste et producteur de MTV Teen Wolf avait décroché un accord global pluriannuel avec Paramount + en septembre de l’année dernière. Le prochain film servira de suite cinématographique à la série qui a duré 6 saisons au total à partir de 2011. Deadline a rapporté que Teen Wolf La star principale Tyler Posey devrait reprendre son rôle de Scott McCall. Onze autres acteurs réguliers et récurrents de la série originale sont également programmés pour le long métrage de retrouvailles, dont Crystal Reed, Holland Roden, Colton Haynes et Shelley Hennig. Malheureusement, il manque toujours à la liste les anciens habitués de la série Dylan O’Brien, Arden Cho et Tyler Hoechlin.

Teen Wolf film : Une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle un mal terrifiant a émergé. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des Banshees, des Werecoyotes, des Hellhounds, des Kitsunes et de tous les autres métamorphes dans la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall, qui n’est plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté.

« Lève la main si tu es prêt à être jeté aux loups. Encore une fois. Teen Wolf Le film devrait sortir en 2022 et, oui, des pourparlers sont déjà en cours avec la distribution originale. De plus, préparez-vous à mordre à pleines dents Meute de loupsune toute nouvelle série basée sur les livres bien-aimés d’Edo Van Belkom. »

Le synopsis officiel du Teen Wolf La série MTV se lit comme suit : « Teen Wolf tourne autour de Scott McCall, un lycéen vivant dans la ville californienne fictive de Beacon Hills. Scott devient le loup-garou adolescent éponyme de la série après avoir été mordu par un loup-garou alpha la veille de sa deuxième année de lycée, changeant radicalement sa vie autrefois ordinaire. La morsure l’oblige à équilibrer sa nouvelle identité avec sa vie d’adolescent au jour le jour et finalement à aider à protéger sa ville natale, dont il apprend qu’elle est un phare pour une activité surnaturelle. »

La série a reçu 13 Teen Choice Awards, neuf pour les performances de Posey, Dylan O’Brien, Tyler Hoechlin, Holland Roden et Shelley Hennig et quatre pour Choice Summer TV Series.

Ce que nous savons de la série dérivée Wolf Pack







Le synopsis officiel de la prochaine série se lit: « Meute de loups suit un adolescent et une fille dont la vie est changée à jamais lorsqu’un incendie de forêt en Californie réveille une créature surnaturelle terrifiante et la pousse à attaquer un embouteillage d’autoroute sous les collines en feu. Blessés dans le chaos, le garçon et la fille sont inexplicablement attirés l’un vers l’autre et vers deux autres adolescents qui ont été adoptés seize ans plus tôt par un garde forestier après un autre mystérieux incendie de forêt. Alors que la pleine lune se lève, les quatre adolescents se réunissent pour découvrir le secret qui les relie – la morsure et le sang d’un loup-garou. »





Pendant que les fans attendent que la date de la première soit révélée pour le prochain Teen Wolf film, tous les épisodes de la série MTV sont disponibles en streaming sur Paramount+. Il y a des spéculations actuelles selon lesquelles le film sera présenté en première sur Paramount + au cours du mois d’octobre à cause d’Halloween. Comme annoncé précédemment, dans le cadre du partenariat avec MTV Entertainment Studios, Jeff Davis écrira et produira également une toute nouvelle série, Meute de loups. Qui espérez-vous voir revenir dans le Teen Wolf suite du film ?





