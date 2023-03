Le film sur un vrai massacre qui est sur HBO Max

in

Dans le catalogue du service de streaming HBO, il y a un film réalisé par Gus Van Sant d’une dureté sans précédent.

La plateforme de streaming a un titre incontournable.

Aux États-Unis, malheureusement, les massacres sont monnaie courante. De temps en temps, des nouvelles choquantes sont entendues au sujet de fusillades et d’homicides dans des endroits comme les écoles. Ces histoires sont transformées et adaptées aux cinéma ou le monde de sérieet sont largement consommés par les téléspectateurs.

Parmi ces histoires incontournables basées sur de vrais massacres, une figure au catalogue de HBO Max qu’il ne faut pas lâcher prise. C’est une production qui l’avait Gus Van Sant (Mon propre privé Idaho) en tant que réalisateur et qui a été réalisé sans aucune star hollywoodienne bien connue. Certains de ses acteurs ont ensuite joué des rôles plus importants.

Le film en question s’appelle éléphant et c’est celui qui dépeint ce qui était le massacre de l’école Columbinequi a eu lieu en 1999. Créé en 2003, il était dirigé par tous les jeunes sans expérience d’acteur, qui ont recréé ce que c’était le jour où la vie de tant de personnes a changé à jamais, dans une fusillade qui a fait 15 morts.

De nombreux événements relatés dans ce film sont inspirés d’interviews qui Gus Van Sant eu avec les acteurs qu’il a choisis pour y jouer. Le film a remporté le palme d’or et le prix du meilleur réalisateur en le Festival International du Film de Cannes qui a eu lieu il y a exactement 20 ans.

L'acteur le plus connu d'Elephant

Au sein du casting de éléphantl’un des visages les plus populaires est celui de jean robinsonacteur qui a donné vie à John McCarland. Après ce travail, cet interprète a été casté dans l’un des meilleurs films du monde du skateboard : Seigneurs de Dogtownoù il a partagé l’addition avec Émile Hirsch et Heath Ledgeret a donné vie à Stacy Peralta.

