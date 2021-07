Le film sur l’attentat à la bombe des Jeux olympiques d’Atlanta en 1996

Après avoir été suspendu à la suite de la pandémie de coronavirus, il y a un peu moins d’une semaine, le très attendu a commencé Jeux Olympiques de Tokyo. C’est la compétition sportive et multidisciplinaire la plus connue au monde. Bien sûr, tout au long des années où il a été réalisé, il y a eu différentes controverses, la plus retentissante ces derniers temps a été celle des Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996.

C’est cette année-là qu’un éventuel attentat fit disparaître en quelques secondes le bonheur du public et des athlètes présents dans la ville. Un agent de sécurité nommé Richard Jewell Il a rapidement alerté la police car il avait trouvé un sac à dos vert dans Parc olympique du centenaire et qu’il contenait apparemment des explosifs. Avant l’appel de Jewell, les agents avaient reçu un autre message indiquant qu’il allait y avoir une attaque.

Clint Eastwood a réalisé le film basé sur l’affaire Richard Jewell (Photo: Getty)



Malgré les tentatives des gardes et des agents, la bombe a explosé, tuant deux autres personnes et en blessant des centaines. Bien qu’au début, Jewell ait été pris comme un héros en intervenant activement dans cette opération de sauvetage, non seulement la police mais aussi les médias ont commencé à suspecter ses actions et l’ont qualifié de possible terroriste infiltré.

Son apparence, sa prétendue frustration de ne pas avoir pu devenir le passé et entre autres éléments mineurs, l’ont transformé d’emblée en méchant de cette tragédie. La vérité est qu’après tout l’enfer qu’il a dû vivre, la police a finalement trouvé le vrai coupable. Des années plus tard, Jewell s’est marié et a poursuivi une carrière dans l’application des lois. Mais malgré la reconstruction de sa vie loin des caméras, les fantômes du passé le hantaient de temps en temps. Il est décédé d’une crise cardiaque en 2007 en Géorgie à l’âge de 44 ans.

Quel est le film qui dépeint l’attaque des Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996







En 2019, Clint Eastwood a présenté le film sur le cas de Richard Jewell, dont le scénario est inspiré de l’article du journaliste de Salon de la vanité, Marie Brenner intitulé American Nightmare : La Ballade de Richard Jewell ainsi que dans les mémoires de l’agent de sécurité. Eastwood, qui est un expert des drames biographiques de renom tels que J.Edgar, Invictus et Sully, est entré dans la réalisation de ce film à l’âge de 89 ans. Et comme cela s’est produit dans la plupart des films, sa filmographie ne déçoit pas.

Le film parcourt chacun des moments que Jewell a traversés dans sa vie, depuis qu’il a trouvé le sac à dos avec les explosifs à toutes ses persécutions médiatiques. Son voyage en tant que héros se termine lorsque la police et les médias commencent à ne pas croire ses déclarations et à le considérer comme le principal responsable.

Photo : IMDb



Paul Walter Hauser un comédien qui a participé à des séries telles que Cobra Kai et l’incassable Kimmy Schmidt, il démontre ici sa polyvalence en jouant un homme réservé, quelque peu frustré et solitaire avec un côté sombre apparent que presque personne ne peut déchiffrer. Le casting est complété par des performances de Sam Rockwell, dans le rôle de l’avocat de Jewel, John Hamm, Olivia Wilde et la participation spéciale de Kathy Bathes, qui joue la mère de Jewell.

Où voir L’affaire Richard Jewell

À l’heure actuelle, le film est disponible sur la plate-forme de streaming que vous possédez. Youtube. Il est possible de le louer à 8 dollars environ.