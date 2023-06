Le film sur la masturbation qui est la COMÉDIE LA PLUS REGARDÉE sur NETFLIX

Netflix

Quelques jours après sa première, le film est l’un des plus visionnés sur Netflix.



Le film aborde la découverte de soi, le plaisir et les relations

Normalement, les comédies romantiques sont les plus réussies sur Netflix, mais aujourd’hui, c’est différent et nous en reparlerons la comédie de masturbation la plus regardée au monde actuellement sur Netflix.

Bien que les films les plus regardés dans le monde soient menés par l’action et l’horreur, le quatrième titre le plus regardé dans le monde sur la plateforme de streaming est un film qui aborde le auto-plaisir.

Il s’agit de L’année où j’ai commencé à me masturber soit L’année où j’ai commencé à me masturberun ruban avec Katya Winter (La légende de Sleepy Hollow) et jesper zuschlag (29).

+ De quoi parle L’année où j’ai commencé à me masturber, le hit de Netflix ?

La film suédoisqui vient d’arriver sur Netflix bien qu’il ait été initialement créé en 2022, suit Hanna, qui a un fils, mais ils sont tous les deux abandonnés par le père, de façon inattendue.

La vie d’Hanna change et tout à coup il est sur le point d’avoir 40 ans, sans endroit où vivre, travail ou familledonc avec chaque fibre d’elle prête pour la victoire, elle refuse d’abandonner, mais y arriver signifie conquérir quelque chose de bien plus important : l’amour et le désir d’elle-même et de ce qu’elle est.

Le film est basé sur un titre sur l’exploration de soi et le plaisir de soi, du littéral au figuré et la libération des rôles et des stéréotypes illustrés par la masturbation féminine dans une comédie de 1h41.

Le casting? En plus de katia hiver et jesper zuschlagle film sur la masturbation et la comédie la plus regardée sur Netflix a actuellement dans son casting avec Henrik Dorsin, Vera Carlbom, Hannes Fohlin, Pars de Bahar, Siw Erixon, David Wiberg, Nour El Refaï, Pablo Leiva Wenger, Sarah Shirpey, Albin Greenholm, Antonio DiPonziano et Hulda Sveindís Jóhannesdóttir.

