Le film Super Mario Bros. dépasse 1 milliard de dollars au box-office

Le film Super Mario Bros. semble imparable. Après être devenu la meilleure ouverture pour un film d’animation, laissant Congelé 2 derrière, et aussi voler le trône du meilleur week-end pour un film du même format, l’adaptation du jeu vidéo populaire par Illumination remporte un nouveau titre au box-office mondial.





Variety rapporte que le film mettant en vedette le célèbre plombier italien vient de franchir la barre du milliard de dollars à l’international, ce qui était déjà prévu pour ce week-end, à peine le quatrième du film en salle, alors qu’il lui reste encore quelques jours pour continuer accumuler de bons numéros.

Bien qu’ils aient reçu des critiques mitigées, en particulier de la part des critiques en raison de la simplicité de l’histoire, les fans ont soutenu avec ferveur le projet et ont rempli les salles depuis sa sortie aux quatre coins du monde. Le Super Mario. Film Bros est déjà le film le plus rentable de l’année au pays et est sur le point d’entrer dans le top 10 des films d’animation les plus réussis de tous les temps.

En fait, s’il parvient à accumuler 519 000 € supplémentaires, il se classerait parmi les dix films les plus rentables de tous les temps. Avec un supplément de 660 000 €, Mario laisserait également derrière elle toutes les productions animées, ce qui semble possible compte tenu du peu de concurrence qu’il a à l’exception de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3qui sortira en salles la semaine prochaine.

Le film Super Mario Bros. met en vedette Chris Pratt dans Mario, Anya Taylor-Joy dans Princess Peach, Jack Black dans Bowser, Charlie Day dans Luigi, Seth Rogen dans Donkey Kong et Keegan-Michael Key dans Toad, entre autres.

Grâce au succès du film, le créateur de Mario a confirmé que Nintendo envisageait d’adapter d’autres jeux vidéo populaires pour les transformer en films, ce qui est très excitant pour les fans qui ont voulu voir des histoires comme Zelda, Traversée d’animaux ou Kirby sur grand écran pendant des années.





Y aura-t-il un film de suite de Super Mario Bros.?

Nul doute que la performance du film au box-office semble être le reflet du succès de l’histoire, ce qui inciterait Nintendo et Illumination à créer une franchise autour du personnage. Et, bien qu’il n’y ait pour le moment aucune confirmation d’une deuxième partie, cela semble imminent.

Heureusement, le monde de Mario et Luigi s’est incroyablement élargi au fil des ans, avec divers jeux explorant des dizaines de paramètres différents. Et qu’il s’agisse d’adapter l’une de ces histoires, comme Luigi’s Mansion, de montrer plus de Mario Kart ou de faire un spin-off de personnage comme Donkey Kong, les options semblent illimitées.

Bien que l’histoire du premier film soit complètement close et que les frères aient réussi à arrêter le méchant, d’autres ennemis de Mario pourraient apparaître dans le futur. Une bonne option serait Wario, que Jack Black a proposé pour une deuxième partie et a même révélé qu’il aimerait voir Le dernier d’entre nous et Le Mandalorien star Pedro Pascal pour jouer Wario.