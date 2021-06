Le film ‘Super Mario Bros’ a son propre montage final, comprend 20 minutes inédites et vous pouvez le regarder gratuitement sur Internet

Le film ‘Super Mario Bros.’ a traversé toutes les phases possibles d’acceptation et de reconnaissance : d’un échec notable au box-office en son temps à une image de fiasco absolu qui n’a pas atténué la valeur historique indéniable d’avoir été le premier film à adapter un jeu vidéo. Ces dernières années, la nostalgie et une certaine audace esthétique qui n’était pas appréciée à l’époque ont fini par en faire un film presque culte.

Cette revalorisation a donné lieu à l’apparition d’un retour de 125 minutes, dont une vingtaine jamais vus jusqu’à présent. Responsable de la restauration a été le cinéaste Garrett Gilchrist, responsable de la célèbre restauration du classique de l’animation artisanale ‘Le Voleur de Bagdad’, de Richard Williams. Vous pouvez voir l’assemblage final sur Internet Archive.

Mario et la mafia

La version qui a été dévoilée provient d’une copie de travail sur VHS, et À l’heure actuelle, l’équipe Web évalue comment rééditer cette nouvelle version et la restaurer avec une meilleure qualité. Pour le moment, ils l’ont publié pour sonder les fans et décider des prochaines étapes à suivre avec cette version connue sous le nom de The Morton Jankel Cut, en référence à Annabel Jankel et Rocky Morton, réalisateurs du film.

Dans cette nouvelle version des détails sont donnés sur l’entreprise de plomberie où travaille Mario, peut-être liée à la mafiaNous voyons le meurtre d’une personne aux mains de Koopa, qui l’a transformé en slime, et Iggy et Spike rappant sur le triomphe du roi Koopa. De plus, plus de temps d’écran pour Lena, Daniella et les Brooklyn Girls, et bien sûr, Dennis Hopper en tant que méchant de la série.