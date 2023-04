Le film Star Wars sur le premier Jedi annoncé par le réalisateur de Logan, James Mangold

Tu as vu Le Dernier Jedimaintenant rencontrer le premier. Logan et Indiana Jones et le cadran du destin le réalisateur James Mangold dirigera un Guerres des étoiles film sur le tout premier Jedi. Titré L’aube des Jedile projet a été révélé que l’événement en cours Star Wars Celebration 2023, le cinéaste poursuivant sa collaboration avec Disney après la cinquième (et dernière?) Indiana Jones sortie. Révélé lors du panel, L’aube des Jedi se déroulera «dans le passé lointain» et présentera au public la première personne à avoir jamais utilisé The Force. Le Guerres des étoiles Le film a été décrit comme une « épopée biblique » par Mangold, et il semble certainement qu’il explorera plus que jamais les voies des Jedi et leur lien avec la Force.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Quand j’ai commencé à parler à Kathy de faire l’une de ces images, ce qui m’est venu à l’esprit était de penser au genre de film dans Star Wars que je voulais faire. Et j’ai pensé à une épopée biblique, comme un Dix Commandements, à l’aube de la Force. D’où vient la Force, quand l’a-t-on découverte, quand a-t-on appris à l’utiliser ?

Guerres des étoiles On ne sait pas très bien qui étaient les premiers utilisateurs de la Force, bien que l’on pense qu’un groupe religieux connu sous le nom de Dai Bendu ait été la principale source d’inspiration de l’éventuel Ordre Jedi. Néanmoins, la connaissance quelque peu vague de l’identité du premier utilisateur de Force devrait donner au cinéaste James Mangold toute latitude pour apposer sa propre empreinte sur le Guerres des étoiles galaxie.

Bien sûr, Mangold mettra d’abord fin à l’héritage d’Harrison Ford en tant qu’emblématique Indiana Jones dans Indiana Jones et le cadran du destin. Situé en 1969, Indy vit maintenant dans le contexte de la course à l’espace mais est inquiet du fait que le gouvernement américain a recruté d’anciens nazis pour aider à battre l’Union soviétique. Accompagné de sa filleule, l’aventurier entreprend d’arrêter Jürgen Voller, membre de la NASA et ex-nazi impliqué dans le programme d’alunissage, qui souhaite refaire le monde à sa guise.

Indiana Jones et le cadran du destin sera présenté en première au 76e Festival de Cannes le 18 mai 2023 et sortira en salles le 30 juin 2023.





Les films Star Wars sont de retour

Walt Disney Studios

Guerres des étoiles est officiellement de retour sur grand écran. Parallèlement à l’exploration par Mangold du premier Jedi, il a également été révélé que Star Wars : L’Ascension de Skywalker la star Daisy Ridley reviendra en tant que Rey dans une autre suite. Se déroulant 15 ans après les événements de la trilogie Disney, le projet devrait être dirigé par la cinéaste primée aux Oscars Sharmeen Obaid-Chinoy et suivra Rey alors qu’elle tente de créer un nouvel ordre Jedi.

En mai de l’année dernière, Kathleen Kennedy de Lucasfilm a révélé que Guerres des étoiles finirait par revenir dans le monde et les personnages créés dans la trilogie de la suite de Disney. Mais qui savait que cela arriverait si tôt. « Nous allons plus loin au-delà des suites existantes alors que nous nous tournons vers notre espace cinématographique », a déclaré Kennedy à l’époque. «L’ère de la suite est ce dont nous parlons beaucoup en termes d’où nous allons avec nos films, et jusqu’où nous irons. C’est vraiment l’espace sur lequel nous nous concentrons.

Il a également été confirmé que Le Mandalorien et vivant Guerres des étoiles l’encyclopédie Dave Filoni réalisera un film destiné à conclure The Mando-Verse, réunissant tous les projets Disney +.

Restez à l’écoute pour plus Guerres des étoiles nouvelles alors que la célébration de Star Wars reprend le week-end.