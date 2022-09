Le film Star Wars qui a été retiré du calendrier Disney

Disney

Un film tant attendu par les fans de Star Wars réalisé par un cinéaste talentueux a été retiré du programme de Disney. Attention!

guerres des étoiles est une franchise au succès implacable même si ses derniers films ont suscité des réactions discordantes parmi les fans de l’histoire imaginée par l’inquiet George Lucas. Aujourd’hui, la marque se sent à l’aise de diffuser des séries télévisées sur la plateforme de streaming Disney+ où des titres tels que Le Mandalorien, Le Livre de Boba Fett Oui Obi Wan Kenobi. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de films…

Cependant, l’un des titres les plus attendus par le fandom de guerres des étoiles qui avait déjà subi un retard antérieur pourrait être complètement éliminé de l’examen de Disney. On parle de Escadron de voleursle film qui allait être réalisé par le talentueux Patty Jenkinsresponsable des bandes de Wonder Woman. Le cinéaste avait promis « le meilleur film de pilote de chasse de tous les temps ».

Le film en question devait sortir le 22 décembre 2023 mais maintenant Disney l’a supprimé de son calendrier, selon Variété, bien que sans clarifier ce que tout le monde doit se demander en ce moment :Escadron de voleurs Aura-t-il été définitivement annulé ? Ce serait vraiment dommage car l’histoire d’un groupe de pilotes rebelles s’attaquant à l’Empire intergalactique est intéressante.

Un film qui pourrait être définitivement annulé

Patty Jenkins va diriger Merveille femme 3qui devait initialement commencer le tournage après Escadron de voleurs terminé sa fabrication. Pour autant que nous le sachions, il développe toujours un spin-off sans titre des Amazones se déroulant dans le Univers étendu DC bien qu’il n’ait pas encore reçu le feu vert de Warner Bros. Le récent changement de direction au plus haut niveau du studio pourrait signifier l’annulation de ce dernier projet.

Le cinéaste prévoyait également de réaliser un Cléopâtre Protagonisée par Gal GadotC’était du moins son idée jusqu’à l’année dernière, lorsqu’elle est passée au rôle de productrice exécutive. Kari Skoglandde la série Le faucon et le soldat de l’hivera signé plus tard un contrat pour prendre la place de Jenkins à la tête du réalisateur de ce projet qui sera sûrement très convoquant étant donné le degré de popularité de Gal Gadot.

quand il a été annoncé Escadron de voleurs, Patty Jenkins il travaillait déjà sur le film depuis six mois. Elle écrivait le scénario avec Matthew Robinson. Selon un premier résumé de l’intrigue, le film « Cela introduirait une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires alors qu’ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie dans un manège à sensations fortes à grande vitesse qui repousse les limites et emmène la saga dans l’ère future de la galaxie. ». Comme nous l’avons déjà dit, une intrigue vraiment attrayante et intrigante. C’est dommage!

