Le film Star Wars que Mark Hamill veut racheter

L’acteur qui a incarné Luke Skywalker tout au long de la saga créée par George Lucas s’est manifesté sur ses réseaux sociaux pour défendre un film très critiqué.

©IMDBLuke Skywalker et Maître Yoda.

En 1977, le monde du cinéma et de la science-fiction allait changer à jamais sous l’impulsion de guerres des étoiles. À ce moment là, Luke Skywalker, Leia Organa Oui Han Solo ils sont devenus des personnages qui allaient devenir une partie inséparable de la culture pop, et que grâce au succès de la première histoire (rebaptisée plus tard A New Hope) l’une des sagas les plus importantes de l’histoire du monde allait naître. cinéma.

L’un des acteurs qui faisait partie de cette franchise était Marc Hamilchargé de donner vie à Luke Skywalker du premier des films guerres des étoiles. Amoureux de la saga, l’acteur est l’un de ceux qui sont le plus présents sur internet depuis l’explosion des réseaux sociaux, où il utilise notamment Twitter pour communiquer avec leurs fans. A cette occasion, il l’a fait pour racheter une bande très contestée de la saga.

Un an après la première du premier film de guerres des étoilesles acteurs du monde du cinéma ont été convaincus de faire un spécial télévisé de Noël qui n’a pas eu beaucoup de soutien de la part de Georges Lucas. La Spécial vacances Star Wars a été sévèrement abâtardi par la critique et le public, au point qu’il n’a plus jamais été diffusé et n’a jamais été commercialisé (vous ne pouvez même pas le regarder sur Disney+ où sont tous les produits de la saga).

Ce vendredi, Marc Hamil a décidé de sortir et de défendre Spécial vacances Star Wars avec un tweet qui a reçu plus de 67 mille aime et environ 5 000 retweets. « J’ai décidé que CELA devrait être sur la liste de pardon, si cela continue à être travaillé »a assuré dans sa publication l’acteur qui incarnait Luke Skywalker. L’émission spéciale diffusée le CBS et CTVet a également été diffusé en espagnol dans des pays comme le Mexique, le Venezuela, l’Argentine, le Honduras, le Pérou, le Chili et le Brésil.

+Où regarder le Star Wars Holiday Special

Comme dit, de lucasfilm décidé de suspendre tout type de commercialisation pour la Spécial vacances Star Wars il est donc très difficile d’en obtenir une copie. Est-ce que les critiques n’ont pas été tendres avec le film qui a actuellement un taux d’approbation de 27% dans Tomates pourries sur 15 votes et seulement 2,1 points sur 10 possibles dans IMDb, où 15 000 utilisateurs ont voté. Si vous êtes intéressé à le voir, nous vous disons qu’il peut être reproduit dans Youtube à la fois dans la langue originale et en espagnol latin.

