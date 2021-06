Le film Star Wars de Taika Waititi est-il le prochain? Il l’espère bien

Taika Waititi, la directrice de Thor : Ragnarok et Lapin Jojo, est un homme occupé et occupé. Nous savons avec certitude que l’un des projets qu’il doit s’attaquer à son énorme tas de choses à faire est un nouveau film mystérieux de Star Wars. Mais sera-ce le prochain film qu’il fera ? Cela reste à déterminer, mais Waititi semble espérer que ce le sera.

Récemment, le cinéaste a terminé la production le Thor : Amour et Tonnerre, qui devrait arriver dans les salles à temps pour la saison estivale des films l’année prochaine. Lors d’une interview après le tournage, Taika Waititi On lui a demandé si son mystérieux film se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine serait son prochain. Il a clairement indiqué qu’il ne savait pas, car il avait beaucoup de choses dans son assiette. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Je ne sais pas si ça va être Guerres des étoiles. J’espère que ce sera ça, mais il y a plein d’autres petites choses auxquelles j’ai attaché mes petits doigts collants, donc nous verrons. »

À son avis, Taika Waititi a en effet ses doigts dans de nombreux pots différents. Ce que nous faisons dans l’ombre, la série FX basée sur son film acclamé du même nom, entame sa troisième saison. Il produit et joue également dans la série Notre drapeau signifie la mort. De plus, il est attaché à un film d’animation Flash Gordon, ainsi qu’à une adaptation télévisée de Bandits du temps. Sans parler de son film de foot Le prochain but gagne, qui devrait arriver plus tard cette année. Et son rôle principal dans gars libre aux côtés de Ryan Reynolds, qui sortira en salles en août. N’oublions pas son rôle dans La brigade suicide soit, qui arrive également en août. Un homme occupé en effet.

Quant à son Guerres des étoiles film, très peu de choses ont été révélées jusqu’à présent. Il a été initialement annoncé par Lucasfilm le 4 mai, alias Star Wars Day, l’année dernière. Krysty Wilson-Cairns (1917, la nuit dernière à Soho) co-écrit le scénario. Taika Waititi a révélé qu’ils avaient commencé à écrire le film, mais peu ou rien n’a été révélé en termes de détails. Ce que nous savons avec certitude, c’est que Rogue Squadron, dirigé par Patty Jenkins, sera le prochain Guerres des étoiles film à passer devant les caméras. Il est actuellement prévu pour décembre 2023.

Disney et Lucasfilm ont réservé deux dates futures pour des entrées non encore nommées dans la franchise, le 19 décembre 2025 et le 17 décembre 2027. Donc, au mieux, l’entrée de Taika Waititi dans Star Wars arriverait à cette date 2025. Il semble tout à fait probable qu’il serait en mesure de se faufiler dans un autre projet d’ici là. Waititi a déjà joué dans ce bac à sable, après avoir réalisé Le Mandalorien finale de la saison 1, en plus d’exprimer le droïde IG-11. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via le Sydney Morning Herald.

Sujets : Guerres des étoiles