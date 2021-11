Le film Star Wars de Patty Jenkins : Rogue Squadron a été indéfiniment retardé

Star Wars : Escadron Rogue il n’y a pas si longtemps, il était cité comme le prochain Guerres des étoiles Le film devrait sortir en salles en décembre 2023, la production devant commencer à la fin de cette année et le tournage débuter au début de 2022. Cependant, le dernier spin-off intergalactique de la plus grande franchise de science-fiction au monde a été touché avec un retard indéfini. grâce à une suggestion que les différences créatives entre Wonder Woman la réalisatrice Patty Jenkins et Lucasfilm ont conduit à une rupture qu’il n’est peut-être pas possible de surmonter et pourraient voir des changements massifs dans la chaîne de production du film.

Le rédacteur en chef du Hollywood Reporter, Matthew Belloni, rapporte que Jenkins est devenu extrêmement mécontent de la façon dont certains patrons de Lucasfilm ont microgéré le processus et a maintenant décidé de passer à la direction d’autres projets pendant que Lucasfilm décide ce qu’ils veulent faire à l’avenir. Reste à savoir si cela s’avère temporaire, mais pour l’instant, il semble que le film soit coincé dans des limbes qui pourraient durer un certain temps.

Bien sûr, ce n’est un secret pour personne que les esprits derrière les plus grandes franchises appartenant à Disney telles que Marvel’s Cinematic Universe et Star Wars Universe sont assez intenses lorsqu’il s’agit de s’assurer que tout est parfaitement conforme à leurs attentes et cela conduit à certains souvent des contraintes strictes sont imposées aux cinéastes qui se chargent de réaliser des films et des séries télévisées dans ces franchises lucratives et très protégées.

« Ce n’est pas inhabituel, bien sûr, mais c’est un problème ridiculement récurrent chez Lucasfilm sous la présidence de Kathleen Kennedy, disent les agents : les meilleurs cinéastes meurent d’envie de faire un Guerres des étoiles film – jusqu’à ce qu’ils s’inscrivent et expérimentent le processus de microgestion et d’intrigue par comité », a écrit Belloni dans son bulletin d’information le plus récent.

Il a poursuivi : « C’est arrivé au Game of Thrones des gars, David Benioff et Dan Weiss, qui ont été embauchés pour créer une nouvelle trilogie mais ont été renfloués. C’est également arrivé à Rian Johnson, scénariste et réalisateur de 2017 Les derniers Jedi, dont la propre trilogie prévue a été mise en veilleuse. Jenkins n’était pas disposée à faire la queue et elle a d’autres projets, notamment Wonder Woman 3 chez Warner Bros., où elle bénéficie d’une plus grande liberté de création. »

Jenkins a beaucoup réfléchi aux films dirigés par des femmes et à la création de personnages féminins forts en elle Wonder Woman série de films pour Warner Bros. et DC, et en tant que première femme réalisatrice d’un Guerres des étoiles film, il semblait qu’elle allait continuer le combat pour la femme dans l’industrie. Au moment de l’annonce du film et de la dernière mise à jour, Jenkins était encore tout à fait dans la zone pour relever le défi.

« Ça va incroyable », a déclaré Jenkins au Hollywood Reporter. « J’y étais déjà depuis six mois avant même de l’annoncer, donc nous sommes assez à fond. Nous terminons un script, nous nous rassemblons, et tout se passe à merveille. Je suis tellement excité par l’histoire et excité que nous soyons le prochain chapitre de Guerres des étoiles, qui est une telle responsabilité et une telle opportunité de vraiment commencer de nouvelles choses. C’est vraiment excitant de cette façon. »

Ce qui s’est exactement passé depuis n’est pas clair, mais elle n’est certainement pas la seule en tant que personne qui est entrée et a quitté un Guerres des étoiles projet comme noté dans la pièce de Belloni. Nous devrons simplement attendre et voir si ces problèmes peuvent être résolus à l’amiable pour que Jenkins continue, mais si cela s’avère inconciliable, alors la mauvaise nouvelle pour les fans de {Star Wars} pourrait conduire à de bonnes nouvelles pour Wonder Woman les fans qui pourraient alors voir l’héroïne DC de Gal Gadot revenir plus tôt que prévu. Cela nous vient du Hollywood Reporter.





