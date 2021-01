Le film Star Wars de Kevin Feige se verrouille dans l’écrivain Loki Michael Waldron

Kevin Feige Guerres des étoiles le film a fait un grand pas en avant. Le chef de Marvel Studios, qui est en grande partie responsable du succès massif de l’univers cinématographique Marvel au cours de la dernière décennie environ, produit et développe une entrée dans la franchise emblématique de science-fiction lancée par George Lucas. Maintenant, il a été révélé que le projet avait aligné un écrivain sous la forme de Michael Waldron (Loki), qui a récemment travaillé avec Feige sur plusieurs projets majeurs.

Selon plusieurs rapports, Michael Waldon a été sollicité pour écrire le Kevin Feige film Star Wars. Le projet a été révélé pour la première fois en septembre 2019, mais peu d’informations sont apparues au cours des mois qui ont suivi. Waldron aurait signé un accord beaucoup plus important avec Disney. L’accord le maintiendra en affaires avec les différentes marques contrôlées par Disney, telles que Marvel et Lucasfilm.

Waldron a gagné son nom en travaillant sur la série animée à succès Rick et Morty. Il a ensuite été sollicité pour écrire le Loki série pour Disney +, qui arrive plus tard cette année. Cela s’est assez bien passé que Walrdon a été confié à la plume Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui est réalisé par Sam Raimi. Waldron devrait également revenir pour Loki saison 2, si cela devait arriver. Maintenant, Kevin Feige et Lucasfilm lui confient les clés d’une galaxie lointaine, très lointaine.

Pour l’instant, les détails de l’intrigue du film restent entièrement secrets. Kevin Feige est un autoproclamé Guerres des étoiles fan qui a transformé Marvel en une marque qui a généré plus de 22 milliards de dollars au box-office. Il est logique que Disney et Lucasfilm le mettent dans le giron. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que la franchise s’éloigne de la saga Skywalker après la sortie de La montée de Skywalker en décembre 2019. Il n’y a actuellement aucun mot sur qui pourrait être intéressé pour diriger le film, ni sur qui jouera.

Guerres des étoiles est sans doute dans son état le plus incertain, mais potentiellement excitant, depuis que Disney a acheté Lucasfilm en 2012. Le succès de The Mandalorian a incité l’entreprise à élargir massivement la portée de la franchise à la télévision. Plusieurs nouveaux spectacles, dont Andor, Obi Wan Kenobi, L’acolyte, Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République, Des visions, Le livre de Boba Fett et d’autres sont en route. Disney + a fourni à Lucasfilm une toute nouvelle plateforme pour explorer les histoires de cet univers, et ils en tirent le meilleur parti.

Mais les films continueront également. Mis à part le film de Kevin Feige, Patty Jenkins (Wonder Woman 1984) est configuré pour diriger Escadron de voleurs, qui sortira en salles en décembre 2023. Thor: Ragnarok la réalisatrice Taika Waititi, qui a également travaillé sur The Mandalorian, coécrit et réalise également un film mystère au sein de la franchise. Disney a des dates de sortie supplémentaires réservées pour Guerres des étoiles films en décembre 2025 et décembre 2027. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

