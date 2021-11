Le film Star Trek du réalisateur de WandaVision est reporté à décembre 2023

Cela va prendre un peu plus de temps avant que le prochain film Star Trek ne soit sur grand écran. Auparavant, il avait été annoncé qu’un nouveau Star Trek était en développement avec Paramount fixant une date de sortie pour le 9 juin 2023. Il a maintenant été rapporté que le film, qui peut ou non être connecté au précédent Star Trek les films mettant en vedette Chris Pine, s’inclineront désormais le 22 décembre 2023.

Il n’y a pas grand chose qui a été révélé à ce sujet Star Trek film, donc nous ne savons pas s’il s’agit d’un redémarrage avec un nouveau casting, ou s’il sera connecté à l’un des précédents Star Trek univers. Il y a eu des rumeurs depuis des années selon lesquelles Chris Pine et les autres acteurs de la trilogie de redémarrage reviendraient pour un Star Trek 4, mais ce n’est pas confirmé. Ce que nous savons, c’est que ce nouveau film vient de WandaVision réalisateur Matt Shakman. Josh Friedman et Cameron Squires ont réécrit le scénario à partir d’un précédent brouillon de Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Où allons-nous avec le [Star Trek] La franchise suivante en salles est cruciale pour la santé de l’ensemble de la franchise », a déclaré Brian Robbins, PDG de Paramount Pictures, à THR. « Il ne fait aucun doute que les grands films de cinéma sont le phare qui enflamme les franchises. On est dedans et je n’ai vraiment rien à dire car j’attends que le développement soit livré. J’ai hâte de m’y mettre ; nous n’en sommes pas encore là, mais nous devons y arriver bientôt. »

La chronologie Kelvin de Star Trek a commencé avec le redémarrage de 2009 avec le réalisateur JJ Abrams. Son casting comprenait Chris Pine comme James T. Kirk, Zachary Quinto comme Spock, Karl Urban comme Dr McCoy, Zoe Saldana comme Uhura, Simon Pegg comme Scotty, John Cho comme Sulu et Anton Yelchin comme Chekov. Ce fut un grand succès dans les salles, provoquant la production de suites avec Star Trek dans les ténèbres arrivée en 2013 suivie de 2016 Star Trek au-delà. Ce troisième film a sous-performé, ce qui semble avoir considérablement ralenti le processus d’obtention d’un autre randonnée dans les théâtres.

Pendant ce temps, le Star Trek L’univers continue de se développer fortement sur Paramount+. Montre comme Découverte et Picard vont tous les deux fort, tandis que le nouveau spectacle Star Trek : Nouveaux mondes étranges est également en route. Il existe également des programmes animés disponibles en streaming, qui incluent Ponts inférieurs pour les téléspectateurs plus âgés et Prodige pour les jeunes téléspectateurs. Prodige, qui présente le retour de Star Trek: Voyager’s Captain Janeway avec Kate Mulgrew exprimant le rôle, vient d’être repris pour une deuxième saison.

Ce qui est intéressant à propos de la nouvelle date de sortie pour le prochain Star Trek le film est qu’il a reçu la date de sortie du 22 décembre 2023, le mettant à la même date qu’un Guerres des étoiles film. Cependant, il n’apparaît plus que Star Wars : Escadron Rogue, qui devait être réalisé par Patty Jenkins, finira par faire cette date de sortie. Il a été récemment signalé que le démarrage de la production prévu en 2022 avait été retardé en raison de conflits d’horaire, ce qui pourrait finir par obtenir le Guerres des étoiles film repoussé. Cette nouvelle nous vient du journaliste The Hollywood.

Sujets : Star Trek, Star Trek 4