Le film Spirit Halloween arrive avec Christopher Lloyd et Rachel Leigh Cook

Les fans d’Halloween seront peut-être heureux d’apprendre qu’un film sur Spirit Halloween, le magasin spécialisé qui ouvre ses portes chaque année pendant la saison des bonbons ou des friandises pour vendre des costumes et d’autres nouveautés effrayantes, est en préparation. Variety rapporte que le magasin populaire s’est associé à Strike Back Studios, Hideout Pictures et Particular Crows pour développer une fonctionnalité familiale qui s’appelle simplement Esprit Halloween. À bord pour jouer dans le film sont Retour vers le futur Christopher Lloyd préféré et Elle est tout ça vedette Rachel Leigh Cook.

Donavan Colan (Zoé), Dylan Frankel (La maison du corbeau), Jaiden Smith (Blue Bloods) et Marissa Reyes (La maison du corbeau), avec Marla Gibbs (El Camino: un film Breaking Bad) prêt à prendre les devants. David Poag fait ses débuts en tant que réalisateur en réalisant le film en utilisant un scénario de Billie Bates. Le président de Strike Back Studios, Noor Ahmed, produit avec Shannon Houchins, tandis que Yanelevich de Tomás, Peter Bevan, Mariana Sanjurjo et Clay Epstein sont producteurs exécutifs. Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle ci-dessous.

« Lorsqu’un nouveau magasin Spirit Halloween apparaît dans un centre commercial désert, trois amis du collège qui pensent qu’ils sont devenus trop grands pour le tour ou le traitement osent passer la nuit enfermés à l’intérieur du magasin la nuit d’Halloween. Mais ils découvrent bientôt que le magasin est hanté par un esprit maléfique en colère qui a possédé les personnages animatroniques effrayants. Les enfants se lancent dans une aventure palpitante et effrayante afin de survivre à la nuit et d’éviter de devenir eux-mêmes possédés.

« L’une des raisons pour lesquelles je me suis immédiatement connecté au scénario est qu’il est très inspiré par certains de mes films d’aventure préférés pour enfants qui grandissent à partir de Les Goonies, Gremlins, Escouade de monstres et tant de grands films réalisés par Amblin Entertainment », a déclaré Ahmed dans un communiqué.

Spirit Halloween n’est pas le seul magasin à obtenir une adaptation







Si vous pouvez le croire, il existe un autre magasin célèbre qui bénéficiera d’une adaptation en direct, mais celui-ci est destiné au petit écran. Netflix a mis en place une sitcom à venir dans le dernier magasin Blockbuster ouvert aux États-Unis. Randall Park et Melissa Fumero dirigent la série avec le casting mettant également en vedette Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, JB Smoove et Kamaia Fairburn.

En quoi est-ce différent Le dernier blockbuster est que les magasins Blockbuster Video sont davantage considérés comme nostalgiques, rappelant aux gens une époque plus simple avant les services de streaming lorsque nous devions tous nous rendre dans des lieux physiques et débourser plusieurs dollars chacun pour regarder des films. Spirit Halloween, quant à lui, est un magasin qui continue d’être célébré lorsqu’il ouvre ses portes chaque année. C’est un lieu de prédilection pour les fans d’horreur en plus des personnes de tous âges qui adorent les vacances d’Halloween.

Esprit Halloween a récemment terminé le tournage, et le plan annoncé est de présenter le film au public plus tard en 2022, probablement à temps pour la saison des vacances d’Halloween. Superproduction n’a pas encore de date de sortie et est actuellement en production.





