Le film spécial vacances Waltons aura un retour à la maison sur la CW

La CW redémarre Les Waltons, donnant une nouvelle vie à la famille fictive saine 50 ans après leur première apparition à la télévision. Dans l’esprit des fêtes de fin d’année, le réseau vient d’annoncer trois nouveaux spéciaux qui sortiront au quatrième trimestre de cette année. Outre The Waltons ‘Homecoming, d’autres projets à annoncer incluent les projets animés Le spécial retrouvailles Scooby-Doo et Beebo sauve Noël.

Un redémarrage complet sans connexion à la série d’origine, Le retour des Waltons marquera le 50e anniversaire de Le retour à la maison: une histoire de Noël. C’était le téléfilm qui a servi de rampe de lancement pour Les Waltons en présentant la famille aux téléspectateurs en décembre 1971. Il n’était pas initialement prévu de créer une série télévisée, mais le succès du film a conduit l’émission à entrer en production à CBS. Il a duré neuf saisons et a engendré plusieurs films qui ont continué l’histoire.

Par THR, la nouvelle approche Les Waltons mettra en vedette une histoire similaire, tournant autour de la famille Walton dans la même période, mais avec de tout nouveaux acteurs. Bellamy Young (Fils prodigue,Scandale) joue le rôle de la matriarche de la famille Olivia Walton avec Logan Shroyer (C’est nous) avec John Boy Walton. Richard Thomas, qui a joué John Boy dans Les Waltons, servira de narrateur. Les autres membres de la distribution n’ont pas encore été révélés.

Une logline pour Le retour des Waltons se lit comme suit: « En 1933, la famille Walton craint que le patriarche John Sr. ne rentre pas à la maison pour Noël. John écrit qu’il va rentrer chez lui après tout, mais quand une tempête menace son arrivée, Olivia envoie John Boy regarder pour son père – un voyage qui changera sa vie. «

Il n’y a pas de plan pour le moment pour tourner Le retour des Waltons en une série télévisée à part entière, mais comme ce fut le cas avec Le retour à la maison: une histoire de Noël, tout est possible. Le président et PDG de la CW, Mark Pedowitz, a déclaré que « rien n’est jamais vraiment un et fait » en ce qui concerne la télévision ces jours-ci. Il a ajouté que si suffisamment de fans se connectaient pour voir le film lors de sa diffusion, le réseau pourrait envisager un redémarrage de la série.

Les Waltons, qui a été créé par Earl Hamner Jr., diffusé sur CBS et NBC entre 1972 et 1981. Une série de six téléfilms sortira également entre 1982 et 1997. Après Patricia Neal a joué Olivia dans Le retour à la maison, le rôle a été joué par Michael Learned dans la série. Le casting de la série comprenait également Richard Thomas, Ralph Waite, Will Geer, Ellen Corby, Jon Walmsley, Judy Norton Taylor, Mary Elizabeth McDonough, Eric Scott, David W. Harper, Kami Cotler et Curtis Willard.

Magnolia Hill Productions produira Le retour des Waltons en association avec Warner Bros. TV. Sam Haskell est producteur exécutif, Lev L. Spiro dirigera et Jim Strain écrit et co-producteur exécutif. Une date de sortie n’a pas encore été fixée, mais Le retour des Waltons sera diffusé sur The CW à la fin de 2021. Le Spécial Réunion Scooby-Doo et Beebo sauve Christma arrivera à peu près au même moment. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Les Waltons