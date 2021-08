Le film Spawn est de retour avec le nouveau scénariste Brian Tucker

La longue gestation Frayer reboot est enfin de retour avec un nouveau scénariste en place. Brian Tucker, surtout connu pour avoir écrit le thriller policier de 2013 Ville détruite avec Russell Crowe et Mark Wahlberg, aurait signé pour écrire le scénario du live-action Frayer film. Le créateur de la bande dessinée et du personnage, Todd McFarlane, est également attaché en tant que réalisateur. Jason Blum produira pour Blumhouse aux côtés de McFarlane avec la production exécutive de Carla Hacken.

Cette incarnation de Frayer est en développement depuis 2017, mais pour diverses raisons, la production ne semble tout simplement pas démarrer. Il avait déjà été signalé que Jamie Foxx jouerait le rôle de justicier titulaire avec Jeremy Renner dans un rôle de soutien en tant que détective, bien qu’il ne soit pas clair s’ils sont toujours impliqués maintenant que plusieurs années se sont écoulées. Les acteurs avaient initialement accepté de monter à bord sur la base du scénario initial de McFarlane, mais ils pourraient être réapprochés une fois le nouveau scénario terminé.

Créé par Todd McFarlane en 1992, le personnage a fait ses débuts dans Image Comics’ Frayer N ° 1. Dans les bandes dessinées, il est présenté comme Al Simmons, un agent des opérations occultes qui est trahi, tué et envoyé en enfer pour toutes les vies innocentes qu’il a prises. Il passe un accord avec un démon pour revenir sur Terre cinq ans après sa disparition juste pour avoir l’opportunité de voir sa femme une dernière fois au prix de devenir un Hellspawn. Al trouve alors un nouveau but dans la vie en arrêtant le mal en tant que justicier.

De nombreux fans s’en souviendront Frayer a été développé comme un film d’action en direct qui a été présenté pour la première fois dans les salles en 1997. Réalisé par Mark AZ Dippe et écrit par Alan B. McElroy, le film mettait en vedette Michael Jai White dans le rôle d’Al Simmons avec une distribution d’ensemble comprenant également John Leguizamo, Martin Sheen , Melinda Clarke, Theresa Randle, Miko Hughes et DB Sweeney. Bien qu’il soit un peu culte, il a reçu un accueil critique très dur à l’époque. Même Leguizamo désavouera plus tard le film et appellera Hollywood à faire une adaptation plus fidèle.

« Ce que Todd McFarlane a apporté à l’industrie de la bande dessinée, qu’il a sauvé au début des années 1990, était l’avantage », a-t-il déclaré à ScreenGeek en 2018. « L’obscurité, la vulgarité, la violence. Je pense que le film en aurait profité plus de violence, plus de vulgarité et être plus sombre. Que ce soit plus vrai pour les bandes dessinées. «

Il y avait aussi une série animée qui a fait ses débuts sur HBO en 1997. Doublé L’apparition de Todd McFarlane, le spectacle mettait en vedette Keith David comme la voix du personnage populaire et a réussi à développer son propre public. Richard Dysart, Jennifer Jason Leigh, Kath Soucie, Robert Forster, Ming-Na Wen et James Hong ont également prêté leur voix à la série. L’émission a remporté deux Emmy Awards au cours de sa diffusion ainsi que deux Golden Reel Awards.

Aucune date de sortie ou date de début de production n’a été fixée pour le moment pour Frayer. Pendant ce temps, McFarlane travaille également dur sur la version bande dessinée de Frayer ainsi que. Bientôt, il sortira le premier numéro de Roi Spawn, la prochaine série de bandes dessinées du personnage. La série de bandes dessinées a rencontré un grand succès avec près de 500 000 exemplaires vendus en tant que bande dessinée indépendante la plus ancienne. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

