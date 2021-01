Le film spatial de Tom Cruise ne se produirait pas sans cette conversation importante

Il a été annoncé l’année dernière que Tom Cruise réalisera bientôt un film d’action-aventure se déroulant dans l’espace. Même si les fans ont l’habitude de voir l’acteur réaliser des cascades époustouflantes sans CGI ni écrans verts, l’idée que Cruise filmerait réellement le film dans l’espace semblait difficile à croire. Le cinéaste Doug Liman, qui dirigera le projet, a confirmé que le film était en train de se produire, mais l’équipe de production a dû faire preuve de créativité pour obtenir une assurance pour le projet.

« Depuis les premières conversations que nous avons eues sur le film … comment vous assurez-vous qu’il a été au centre des conversations. Donc, nous ne parlerions pas de ce film si nous n’avions pas trouvé un moyen de naviguer dans le volet assurance. Nous l’avons donc parcouru, mais il n’y aurait pas eu de conversation à propos de ce film sans trouver l’assurance … c’est la même chose dans [Liman’s new movie] Verrouillé, l’une des premières conversations portait sur l’assurance, en raison du [global health emergency]… Vous ne pouvez pas faire un film sans avoir une conversation d’assurance. Et [whether] vous parlez d’aller dans l’espace, [or] vous parlez de tourner à Londres au cœur du [emergency], vous savez, l’assurance dictera si cela est réellement possible. »