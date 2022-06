Le film sorti il ​​y a plus de 20 ans et qui connaît à nouveau le succès grâce à Netflix

in

Netflix a réussi à faire en sorte qu’un film sorti depuis plus de deux décennies fasse à nouveau fureur dans le catalogue. Regardez ce que c’est !

© Paramount PhotosLe film qui a été créé il y a plus de 20 ans et qui connaît à nouveau un succès grâce à Netflix.

le service de streaming Netflix a subi un coup dur au cours des premiers mois de 2022, car une baisse du nombre d’abonnés a été signalée, ce qui a généré des pertes monétaires au niveau de l’entreprise. Cependant, parallèlement à cette situation, son catalogue de contenus ne cesse d’accumuler des succès, comme les records récemment obtenus par choses étrangesmais aussi pour faire revivre des premières du passé qui ont du succès aujourd’hui.

Ce n’est pas nouveau que la plate-forme ait une capacité unique à récupérer des bandes du passé qui n’avaient aucun type de reconnaissance ou qui étaient des échecs au box-office et à les positionner au sommet, comme cela s’est produit avec Moteurs mortels à l’époque. Impact profond Il n’a pas les mêmes fonctionnalités, mais récemment il est passé inaperçu et il fait actuellement partie des titres préférés des utilisateurs.

Selon le dernier rapport quotidien de FlixPatrolle film américain de 1998 réalisé par Mimi Leder est dans le Top 10 des plus regardés en ce moment dans le monde entier. C’est l’une des productions piliers du cinéma catastrophe et de science-fiction de ces dernières décennies, c’est pourquoi elle a été ajoutée à la bibliothèque de contenus début juin et montre rapidement qu’elle reste dans la mémoire des téléspectateurs.

L’intrigue tourne autour d’une roche spatiale de sept milles de large se précipitant vers la Terre et menaçant de détruire la planète. Maintenant, c’est au président des États-Unis de sauver le monde et de nommer un astronaute vétéran pour diriger un équipage conjoint américano-russe dans l’espace pour détruire la comète avant l’impact. Pendant ce temps, une journaliste entreprenante utilise son intelligence pour découvrir le scoop du siècle.

Le projet, mettant en vedette Robert Duvall, Tea Leoni, Elijah Wood et Morgan Freeman, a été un succès au box-office, rapportant près de 350 millions de dollars dans le monde, après un budget total de 75 millions de dollars. L’accueil critique est mitigé, mais le public et une partie des astronomes de l’époque l’applaudissent pour avoir adapté des situations de son travail. En 2022, Impact profond remis au premier plan grâce à Netflix et renouveler votre succès.

