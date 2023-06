Cinéma

C’est une production qui n’atteindrait le grand écran en Amérique latine qu’en août de cette année.



Le film sorti et recommandé par Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Il est un réalisateur, producteur et scénariste mexicain renommé. Il a laissé une marque indélébile dans l’industrie cinématographique avec son style distinctif et sa fascination pour le genre fantastique et horrifique. Ses projets les plus notables incluent « Le labyrinthe de Pan », « La forme de l’eau » et « Pacific Rim ». Sa dernière incursion au cinéma fut avec « Pinocchio »un film réalisé pour Netflix.

L’avis de Guillermo del Toro Il est très apprécié, il attire donc toujours l’attention lorsqu’il est prononcé sur les réseaux sociaux. Récemment, il était chargé de recommander l’un des films les plus attendus de cette année : Ville d’astéroïdesle dernier projet de Wes Anderson. Cependant, les téléspectateurs devront attendre le mois d’août pour en profiter en Amérique latine.

sur ton compte Twitter, Du taureau écrit: « Signature unique : ce qui a commencé comme un mélange rythmique dans le style de Hal Ashby et une conception d’image dans le style de Jacques Demy, il a évolué. Nous avons maintenant un bel exercice douloureux et paradoxal d’imagerie contrôlée et de passion névrotique. Une voix essentielle pour le cinéma moderne ».

le synopsis de Ville d’astéroïdes détient : « En 1955, écoliers et parents de tout le pays se réunissent pour un concours scolaire, un camp d’été dédié à l’observation des phénomènes astronomiques (Junior Stargazer Convention) qui se déroule dans une ville fictive du désert américain appelée Asteroid City ».

+Guillermo del Toro peut-il travailler avec Wes Anderson ?

Cette recommandation pourrait ouvrir les portes à une collaboration future entre Guillermo del Toro et Wes Anderson. Autrefois, Du taureau ouvertement recommandé la série « Barry » de Bill Haderce qui a conduit le créateur de la série à le contacter et à lui proposer un petit rôle dans la dernière saison de « Barry » pour HBO.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?