Le film Secret, l’hôte et tout ce que vous pouvez désormais regarder chez vous

La date de sortie de Christopher Nolan’s Principe a été bousculé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19, mais il semble que les choses se soient enfin stabilisées pour le nouveau film. Le film devrait ouvrir dans 50 territoires à la fin du mois d’août (y compris le Canada, le Royaume-Uni et la Corée), et ouvrira aux États-Unis dans les États qui ont rouvert les salles le 3 septembre.

Les cinémas Regal font partie de ceux qui devraient rouvrir, car la chaîne prévoit de rouvrir des lieux à partir du 21 août. Selon les nouvelles consignes de sécurité sur leur site Web, des masques seront nécessaires dans le hall, les couloirs et les toilettes, mais pas dans les théâtres eux-mêmes. , où les clients seront autorisés à manger et à boire.

Le secret: osez rêver

Où le regarder: Louez en numérique, 19,99 $ sur Amazon, Apple et Google Play

Le livre d’auto-assistance populaire Le secret obtient une adaptation cinématographique sous la forme de Le secret: osez rêver, qui met en vedette Katie Holmes en tant que veuve faisant de son mieux pour élever ses trois enfants. Josh Lucas joue le rôle d’un mystérieux bricoleur qui apporte le pouvoir de la pensée positive dans la vie de la famille.

Hôte

Où le regarder: Streaming sur Shudder

Le cinéaste Rob Savage a tourné un film d’horreur entièrement en quarantaine. Le résultat est Hôte, qui se concentre sur l’appel vidéo hebdomadaire d’un groupe d’amis. L’activité la plus récente sur laquelle ils ont décidé est de tenir une séance, et bien qu’il ne s’agisse à l’origine que d’une farce, la séance permet en fait à une présence démoniaque de traverser et de faire des ravages dans leur vie – le tout vu via un chat vidéo.

Le combat

Où le regarder: Achetez en numérique, 12,99 $ sur Google Play, 14,99 $ sur Apple, 19,99 $ sur Amazon

Le documentaire Le combat suit cinq avocats de l’American Civil Liberties Union alors qu’ils combattent quatre cas, dont celui d’une mère migrante séparée de son enfant et d’un soldat transgenre risquant de perdre sa carrière. Alors que l’ACLU devient une force de plus en plus pivotante dans la lutte pour la justice, ce documentaire offre un regard concret sur ce que fait l’organisation et à quel point les personnes impliquées travaillent dur pour protéger notre liberté.

Summerland

Où le regarder: Louer en numérique, 3,99 $ sur Amazon, 6,99 $ sur Apple

Gemma Arterton incarne Alice Lamb, une écrivaine qui, en raison de sa nature recluse, est considérée par les enfants locaux comme une sorcière. Les choses commencent à changer lorsque, dans le cadre de l’effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient la gardienne d’un jeune garçon. Alors qu’elle assume à contrecœur sa nouvelle responsabilité, elle se souvient également d’une relation passée avec un autre écrivain, Vera (Gugu Mbatha-Raw), dont elle avait autrefois été amoureuse.

Oui, mon Dieu, oui

Où le regarder: Louez en numérique, 6,99 $ sur Amazon, Apple et Google Play

Choses étrangesNatalia Dyer joue dans cette comédie sur le passage à l’âge adulte en tant qu’adolescente catholique qui accepte sa sexualité. Sa culpabilité pour la masturbation l’envoie dans une retraite religieuse, mais ses pulsions ne deviennent plus difficiles à supprimer que lorsque l’un des autres campeurs commence à flirter avec elle. Mais peut-être qu’être bon et pieux est plus qu’être chaste.

La location

Où le regarder: Louez en numérique, 5,99 $ sur Amazon, 6,99 $ sur Apple et Google Play

Les débuts de réalisateur de Dave Franco se concentrent sur deux couples (interprétés par Alison Brie, Dan Stevens, Sheila Vand et Jeremy Allen White) qui louent une maison de vacances, mais commencent à soupçonner que le propriétaire de la maison les espionne. De notre avis:

Au cinéma, le voyeurisme n’est aussi intéressant que celui qui commet l’acte. […] Parce que les films de voyeurisme sont psychologiques à tort, ils mènent souvent à de riches études de personnages en demandant pourquoi l’antagoniste ou le protagoniste espionne quelqu’un. À cause d’une paraphilie? À cause d’un traumatisme latent? Ou sont-ils simplement curieux? La location, les débuts de réalisateur de l’acteur Dave Franco (Maintenant tu me vois, L’artiste de la catastrophe) contourne ces questions à son propre détriment tout en suivant deux couples louant une somptueuse maison côtière pour le week-end. Le scénario riche en dialogues, écrit par Franco et Joe Swanberg (Netflix’s Facile), positions La location comme un drame de personnage plutôt que comme un thriller prototypique. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, elle révèle des tensions frémissantes entre les couples, en raison de leurs secrets respectifs.

Amulette

Où le regarder: Achetez en numérique, 3,99 $ sur Amazon, 6,99 $ sur Apple et Google Play

Romola Garai fait également ses débuts en tant que réalisatrice cette semaine avec Amulette. Le film, que Garai a également écrit, met en vedette Alec Secăreanu dans le rôle d’un ex-soldat sans-abri à qui une jeune femme et sa mère mourante offrent un logement. La maison délabrée qu’ils habitent, cependant, semble également abriter une force surnaturelle étrange.

Amis des pêcheurs

Où le regarder: Achetez en numérique, 3,99 $ sur Google Play, 4,49 $ sur Amazon, 4,99 $ sur Apple

Cette comédie romantique raconte une sorte d’histoire de poisson hors de l’eau alors que Danny, un dirigeant cynique de la musique d’une grande ville, tombe amoureux d’une farce qui consiste à signer un groupe de pêcheurs qui chantent des bidonvilles. Sa tentative de les amener à la célébrité entre en conflit avec leur insistance à donner la priorité à leur communauté et à quel point ils se soucient peu de la célébrité, mais finit par lui apprendre l’importance de l’amitié et de l’amour.

Radioactif

Où le regarder: Streaming sur Amazon Prime Video

Rosamund Pike joue le rôle de Marie Curie dans ce biopic du chimiste pionnier. Le film, réalisé par Marjane Satrapi (Persépolis), est basé sur le roman graphique de Lauren Redniss, couvre à la fois l’œuvre de Curie et sa vie personnelle, de sa découverte du polonium et du radium à ses relations avec son partenaire Pierre (Sam Riley) et son collègue Paul Langevin (Aneurin Barnard).