Le film Salma Hayek et Ryan Reynolds à ne pas manquer sur Prime Video

Première vidéo

Le catalogue Prime Video s’agrandit de plus en plus et compte désormais deux des acteurs les plus importants d’Hollywood : Salma Hayek et Ryan Reynolds. Faites connaissance avec leur film qui triomphe sur la plateforme.

© GettyPremière vidéo

Les plateformes de streaming sont les meilleures alliées pour les week-ends et Première vidéo C’est l’un des plus importants. Bien qu’il ne soit pas le plus grand au monde, puisqu’il n’a pas encore dépassé Netflix en termes d’abonnés, la vérité est que son nombre d’utilisateurs augmente de plus en plus. C’est qu’au fil du temps, il a trouvé la formule exacte pour faire le bonheur de ceux qui le choisissent.

Sans doute, Première vidéo Il a commencé à piétiner et, pour le moment, il n’y a personne pour l’arrêter. En fait, l’une des grandes choses que cette plateforme a en sa faveur est le grand nombre d’acteurs de renom dont elle dispose. Parmi eux se trouvent Salma Hayek Oui Ryan Reynolds, qui joue dans l’un des films les plus regardés ces derniers jours et est idéal pour le week-end.

Il s’agit de difficile à soigner 2, qui a été créée le 30 juin de l’année dernière et, d’une durée de près de deux heures, comprend de la comédie et de l’action qui aide à se déconnecter complètement de toute situation extérieure. « Le duo le plus meurtrier et le plus étrange du monde et un escroc international tentent d’arrêter un malfaiteur fou.», indique le synopsis officiel de Première vidéo.

De plus, la vérité est que difficile à soigner Il a également un casting stellaire. Au-delà de la notoriété de Salma Hayek Oui Ryan Reynolds, qui réussissent également dans ce film sont Samuel L. Jackson et Antonio Banderas. Bien sûr, il faut noter qu’avant d’entrevoir ce long métrage, il faut regarder la première version, puisque ce film est une suite.

difficile à soigner 1 a été créé en 2017 et a les mêmes protagonistes, mais il y a aussi la présence de Gary Oldman. Cependant, cette première édition de l’histoire n’est disponible que sur YouTube puisqu’elle a été supprimée de Netflix et n’est pas disponible sur Prime. En tout cas, la vérité est qu’il n’est pas nécessaire dans son intégralité de comprendre l’histoire de la seconde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂