Le film Rubik’s Cube est en développement

Un film est en préparation basé sur l’emblématique Rubik’s Cube, le puzzle de jouet dans 3D avec une variété de carrés qui peut être tourné pour afficher les couleurs appropriées toutes ensemble de chaque côté, plus un jeu télévisé centré sur le jeu jouet.

Le film, en particulier, vient de Hyde Park Entertainment Group et Endeavour Content, pendant que le jeu télévisé est développé par Groupe de divertissement Hyde Park et une filiale réContenu Endeavour, Glassman Media.

Selon The Wrap, le film sera produit par Ashok Amritraj de Hyde Park Entertainment Group et la production exécutive sera en charge de Priya Amritraj et Addison Mehr de la même société.

Il est destiné à être sur la façon dont le cube de Rubik est devenu célèbre dans le Années 80 et sont restés pertinents, mais n’ont pas été fournis synopsis aucun détail de parcelle spécifique. Le jouet emblématique a fait un retour ces derniers temps grâce à quelque chose appelé « Speedcubing » dans lequel les concurrents essaient vous finissez Les Cubes aussi vite que possible.

« Rubik’s Cube est une marque iconique et familière »a déclaré Graham Taylor, coprésident de Contenu Endeavour. « En partenariat avec Hyde Park, nous sommes impatients de créer du contenu de films, de télévision et de jeux télévisés pour un public mondial. »

Pour le moment, aucune chronologie n’est associée au film ou au jeu télévisé du Rubik Cube.