Le film ROMANTIQUE le plus regardé sur Netflix MAINTENANT qui vous fera tomber amoureux

Netflix

Netflix a un catalogue de films impeccable et impressionnant, en particulier les films romantiques. Sachez lequel est le plus regardé en ce moment.

©NetflixLe film romantique le plus regardé sur Netflix

Le genre romanesque n’est pas au sommet de son succès, mais Netflix ont trouvé le moyen de faire des productions idéales pour captiver à nouveau et se concentrent sur ce thème. En fait, dans la bibliothèque de la plateforme, vous pouvez voir une section spécifique pour les films ou séries de ce type qui captivent tant le public.

Cependant, la réalité est qu’en Netflix il n’y a qu’un seul film qui a attiré tous les regards, du moins ces derniers jours. Il s’agit de Il était tempsune production qui figurait il y a deux semaines dans le Top 10 du géant du streaming avec un total de 10 230 000 heures vues.

Synopsis de À propos du temps :

Dante a une belle relation avec sa petite amie, Alice, mais pas si bonne au fil du temps : rattrapé par les engagements de son quotidien bien rempli, il est en retard partout, et il commence à voir la vie lui échapper à plein régime. vitesse. Cela lui arrive aussi le jour de son 40e anniversaire, lorsqu’il arrive à sa fête avec des heures de retard. Pour Dante, la solution est simple : s’il continue à travailler dur, dans quelques années, il aura l’argent pour s’offrir du temps libre. Mais que se passe-t-il lorsqu’il se réveille le lendemain pour constater qu’une année s’est réellement écoulée ? Comment se fait-il qu’il ait déjà 41 ans ? Et Alice est enceinte de quatre mois ? Qu’est-il arrivé au reste du temps ? Un jour plus tard, Dante se réveille avec Alice tenant un beau bébé dans ses bras et lui souhaitant 42 ans heureux. C’est alors qu’il se rend compte qu’il est en plein cauchemar : pour une raison inexplicable, sa vie s’est accélérée, le laissant sans souvenirs ni contrôle. Peut-il comprendre la valeur du temps avant que son monde ne s’effondre ?

Bande-annonce officielle d’About Time :

Casting de Il était temps :

Edoardo Leo comme Dante

Barbara Ronchi comme Alice

Mario Sgueglia comme Valerio

Francesca Cavallin comme Francesca

Massimo Wertmuller comme Marcello

