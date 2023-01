Le film romantique de Netflix qui se heurte à la froideur de la vie

Netflix

Netflix est une plateforme qui laisse habituellement des messages avec ses productions et maintenant elle le fait avec son nouveau film qui se heurte à la froideur de la vie. la connaître.

©Netflixau-delà de l’univers

S’il y a quelque chose que vous avez réalisé Netflix avec leurs productions est de laisser des messages qui attirent l’attention et ainsi pouvoir attirer le jeune public. Actuellement, il contient de nombreuses séries et films qui sont devenus un test de réalité pour le public. Et, sans aucun doute, le fait de pouvoir s’identifier à une histoire qui, au premier abord, semble fictive, mais finit par être beaucoup plus importante qu’il n’y paraît, est ce qui plaît aux fans.

C’est pourquoi à ce moment de Netflix réussit au-delà de l’univers, un film romantique qui se heurte à la froideur de la vie. D’une durée de 126 minutes et originaire du Brésil, cette histoire est en vogue en ce moment sur la plateforme et est chargée de réalisme. En fait, c’est pourquoi il est devenu un favori du géant du streaming.

Synopsis de Au-delà de l’univers :

Nina est une pianiste talentueuse qui doit surmonter les problèmes provoqués par le lupus, une maladie auto-immune qui attaque n’importe quelle partie du corps. Dans son cas, le rein a été touché et doit être traité médicalement. C’est à ce moment qu’elle rencontre la personne qui va changer sa vie : Gabriel, l’un des médecins de l’équipe qui la soigne. Il l’aide à surmonter ses insécurités pour monter sur scène et jouer avec un grand orchestre de São Paulo. Un film qui mêle romance et drame dans une histoire de dépassement.

Bande-annonce d’Au-delà de l’univers :

Distribution d’Au-delà de l’univers :

Henrique Zaga

Giulia Be

João Miguel

Othon Bastos

Baie du Lion

Rita Assemany

Denise Del Vecchio

Elisabeth Fillardis

Viviane Araujo

