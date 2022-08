Le film romantique de Netflix qui a surpris et marqué l’histoire sur la plateforme

Netflix

Netflix a fait de grandes premières de films ces derniers temps et l’une d’elles est entrée dans l’histoire. Le rencontrer.

©NetflixSofia Carson et Nicholas Galitzine

La dernière fois a été pleine de hauts et de bas pour Netflix. Bien que la plateforme continue d’être tenue en haute estime par les téléspectateurs, beaucoup d’entre eux ont choisi de se désabonner. Eh bien, la vérité est que ses prix élevés et sa nouvelle mesure de surcharge de ceux qui partagent des comptes ont fini par ennuyer de nombreux abonnés. À leur tour, la faible qualité de son contenu ou son manque de variété ont conduit de nombreuses personnes à choisir d’autres services à la demande.

Cependant, la vérité est qu’au-delà de sa légère chute, Netflix parvient toujours à se lever. En fait, au cours des deux derniers mois, il a fait de grandes sorties. Et, pour septembre, l’arrivée de nouvelles séries et films se prépare qui fera beaucoup parler. Bien que les premières de ces derniers mois soient toujours très frappantes pour les abonnés, c’est l’une d’entre elles qui a reçu le plus de regards.

+ Le film Netflix qui a surpris et marqué l’histoire sur la plateforme :

Le 29 juillet, Netflix a lancé, dans le monde entier, Coeurs blessés, un film qui englobe le drame et la romance et est devenu un favori récent. La grande preuve en est que Il est déjà entré dans l’histoire car, un mois seulement après sa première, il a été classé parmi les films en anglais les plus regardés de l’histoire de la plateforme.. Avec un total de 220 610 000 heures jouées lors de ses 28 premiers jours, il atteint la septième place de ce classement..

Coeurs blessés stars Sofia Carson et Nicholas Galitzine qui brillent dans cette histoire qui a suscité tant d’intérêt. Le film est une combinaison parfaite d’un drame plein de romance et d’émotions. De plus, les acteurs sont propriétaires d’une grande chimie qui dépasse l’écran et captive ses téléspectateurs. Eh bien, ils sont devenus de grands amis et leur relation fictive semblait réelle.

De quoi s’agit-il? Coeurs blessés suit, en parallèle Cassie, une auteure-compositrice-interprète et Luke, un soldat troublé. Chacun avec ses terribles histoires de vie et ses malaises actuels croise un chemin qui finit par leur profiter : ils décident de se marier pour des prestations militaires. Mais, une tragédie interrompt la ligne fine entre la réalité et la fiction, commençant ainsi à brouiller ce qui se passe réellement entre eux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂