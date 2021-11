Le film romantique de Netflix avec Anne Hathaway à regarder en seulement deux heures

Anne Hathaway a 38 ans Et, bien qu’elle soit encore très jeune, elle a derrière elle une longue histoire qui lui permet de s’imposer comme l’une des plus marquantes de sa génération. Gagnant des Oscars, Golden Globes, BAFTA et SAG, l’actrice née à Brooklyn a joué dans des dizaines de succès au cinéma et à la télévision. Mais de tous ses projets, il y en a un très émouvant qui peut être apprécié dans Netflix.

Toutes les plateformes de streaming présentent au moins un des films avec Hathaway. C’est qu’il a su passer en douceur entre tous les genres et démontrer son immense talent. Pourtant, le N rouge propose quelques longs métrages dans lesquels il brille. Stagiaire mode, D’amour et autres addictions, Son dernier souhait, Guerre de copines, Saint Valentin et Secret dans la montagne font partie de la liste.

Cependant, celui qui se démarque des autres -s’il s’agit de drame et de sensibilité- est Toujours le même jour. Initialement nommé comme Un jour, a eu sa première en 2011 sous la Réalisé par Lone Scherfig et scénario de David Nicholls, également auteur du roman du même nom publié trois ans plus tôt. Sa distribution était en charge de Focus Features mais il est désormais disponible en streaming pour en profiter dans le confort de son foyer.

Près de Jim s’agite, sont chargés de raconter l’histoire de Emma et Dexter, qui ont eu une brève histoire d’amour après s’être rencontrés le 15 juillet 1988, le jour de leur remise des diplômes. Les différences entre eux étaient abyssales et, pour cette raison, chacun a décidé de poursuivre son rêve. Pourtant, presque avec un aimant qui les unissait, ils acceptaient de se retrouver le même jour chaque année pour parler de leur vie et de leurs amours.

Romola Garai, Tom Mison, Rafe Spall, Ken Stott, Patricia Clarkson, Jodie Whittaker, Jamie Sives et Georgia King Ils complètent le casting de ce film qui a fait d’Anne Hathaway l’actrice préférée aux People’s Choice Awards cette année-là. Un film qui allie romance, émotion en surface et mélodrame bien connu, d’une manière plus qu’efficace et supérieure.

