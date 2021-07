Le film Rogue Squadron honorera les jeux et bandes dessinées de Star Wars

Escadron Rogue est le suivant Guerres des étoiles film à venir, et réalisateur Patty Jenkins a ouvert juste un peu sur son prochain grand projet. Le Wonder Woman Le cinéaste a précédemment révélé que le film n’adapterait aucun roman ou jeu vidéo spécifique dont il tire son nom. Cependant, elle dit que cela honorera le matériel tout en racontant une nouvelle histoire simple.

Patty Jenkins, qui sort de Wonder Woman : 1984, a été annoncé comme directeur de Escadron Rogue en décembre dernier lors de ce qui s’est avéré être une énorme présentation de Disney. Il s’agira du premier film Star Wars après The Rise of Skywalker, sorti en décembre 2019. Lors d’une récente interview, Jenkins a discuté du film, expliquant un peu son approche, ainsi que la pression qui accompagne quelque chose de cette nature. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« Je pense que les livres de Michael Stackpole et les jeux vidéo et tous les Escadron Rogue livres, il y a une histoire incroyable qu’il est vraiment important d’honorer. Et pourtant, il doit être amené à une nouvelle ère, car nous devons raconter une nouvelle histoire avec lui et donc vous essayez de mélanger le meilleur de tout et d’en faire le grand film de pilote de chasse, ce que j’ai toujours voulu à faire aussi. »

C’est un gros mélange de choses que vous essayez de mettre en place tout en essayant de garder une histoire simple. Vous essayez d’apporter le meilleur de vous-même et de l’utiliser pour créer quelque chose de beau qui honore l’héritage qui vous appartient. Mais bien sûr, c’est une énorme pression. Et Wonder Woman était aussi une énorme pression. Donc, ce n’est pas un sentiment totalement nouveau pour moi, mais oui, c’est vraiment éprouvant pour les nerfs. »

Réalisateur Patty Jenkins (@PattyJenks) partage sa vision du prochain film de Star Wars, « Rogue Squadron ». pic.twitter.com/ziXtu9v9p3 – AP Entertainment (@APEntertainment) 29 juin 2021

Michael Stackpole a écrit les années 1996 X-Wing : Escadron Rogue, ainsi qu’une série de suivis publiés jusqu’en 1999. D’autres connaissent probablement le jeu N64 du même nom de 1998 ou la série de bandes dessinées Dark Horse de 1995 qui a duré 35 numéros. En fait, il y a beaucoup de matériel dont s’inspirer. Même si le film ne sera pas une adaptation directe. Matthieu Robinson (L’amour et les monstres) écrit le scénario.

Patty Jenkins est assez occupée. À part Guerres des étoiles, elle est attachée à Wonder Woman 3 et un film de Cléopâtre. Bien que l’on se demande à quoi ressemblerait son emploi du temps, la cinéaste a confirmé que Escadron Rogue va être le prochain. Bien qu’elle reste excitée pour tout sur sa liste de choses à faire.

« Je suis amoureux des trois projets dans mon assiette en ce moment. Je vais certainement faire Rogue Squadron ensuite et je suis ravi de faire Wonder Woman 3. Cléopâtre se porte bien aussi. Je n’arrêterai peut-être jamais. Je peux juste faire des films dos à dos, s’ils me le permettaient. »

Disney et Lucasfilm se concentrent actuellement sur le Guerres des étoiles Émissions de télévision en direction de Disney+. À part Le Mandalorien, Le livre de Boba Fett, Andor, Obi Wan Kenobi et bien d’autres sont en préparation pour le service de streaming. Mais les films ne vont nulle part. Taika Waititi (Thor : Ragnarok) devrait également réaliser un film sans titre dans la franchise. Escadron Rogue devrait actuellement sortir en salles le 22 décembre 2023. Vous pouvez consulter le clip de l’interview du AP Divertissement Twitter Compte.

Sujets : Escadron Rogue, Star Wars